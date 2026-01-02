„Takové poučování odmítám.“ Ukrajinský šéf diplomacie má pro Macinku ostrý vzkaz

Novoroční projev šéfa sněmovny Tomia Okamury a následné „pokárání“ ukrajinského velvyslance ze strany ministra zahraničí Petra Macinky popudily Kyjev. Na slovní přestřelku zareagoval šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha, který se postavil na stranu svého úředníka z ambasády v Praze. „Takové poučování odmítám. Vyzývám svého nového českého kolegu ke konstruktivnímu dialogu,“ vzkázal Macinkovi.
Ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč ve čtvrtek večer uvedl, že slova šéfa SPD a předsedy dolní komory proti Ukrajině a vedení ukrajinského státu v novoročním projevu byla nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Okamurův desetiminutový projev označil za „osobní postoj, zjevně formovaný pod vlivem ruské propagandy“.
Velvyslance poté „pokáral“ motoristický ministr zahraničí Petr Macinka. „Nepovažuji za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů v České republice. Česká politika je však věcí českých občanů a jejich demokraticky zvolených zástupců,“ řekl mimo jiné Macinka.
Na svůj český protějšek ovšem později reagoval sám šéf ukrajinské diplomacie Sybiha. Ten si Macinkova ani Okamurova slova nenechal líbit a postavil se za svého podřízeného na ukrajinské ambasádě v Praze.
„Ukrajinský velvyslanec měl naprostou pravdu, když reagoval na rozhořčující urážky předsedy Okamury vůči Ukrajině a jejímu vedení – a učinil tak diplomaticky. Všichni naši velvyslanci mají pokyn chránit důstojnost Ukrajiny,“ uvedl Sybiha v pátek večer na sociální síti X.
„Proto takové poučování odmítám – a místo toho vyzývám svého nového českého kolegu ke konstruktivnímu dialogu v zájmu posílení vzájemně prospěšného strategického partnerství mezi Ukrajinou a Českou republikou,“ vzkázal Macinkovi, který je v Černínském paláci sotva měsíc.
Opozice chce Okamuru pryč
Opozice chce kvůli Okamurově novoročnímu projevu vyvolat hlasování Poslanecké sněmovny o jeho odvolání z funkce. Vyjádření jednoho z nejvyšších ústavních činitelů považují opoziční politici za ostudné a požadují, aby se i vláda Andreje Babiše (ANO) šéfa SPD distancovala.
Na společném postupu při hlasování o odvolání Okamury se dohodli lídři někdejší vládní pětikoalice, tedy ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Okamura míní, že opoziční strany nemají žádné pozitivní téma.
