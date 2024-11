Jedí tam psy, tvrdil Trump o Ohiu. Teď odtud migranti prchají, bojí se jeho nástupu

Springfield v Ohiu nebyl se svými šedesáti tisíci obyvateli nijak známý, než ho do středu politické kampaně dostal během prezidentské debaty nyní už nově zvolený šéf Bílého domu Donald Trump. "Jedí psy. Jedí kočky," prohlásil tehdy o migrantech, kteří do města přišli legálně pracovat z Haiti. Nyní lidé, kteří město drží ekonomicky na nohou, odcházejí. Bojí se, že je Trump deportuje.

V malinké kanceláři za obchodem s potravinami pomáhá Margery Koveleská migrantům, kteří stejně jako její rodina pocházejí z Haiti, s papírováním. Snažila se zajistit, aby úspěšně překonali byrokratické překážky a jejich život v Ohiu byl snazší. V posledních týdnech se ale její práce proměnila. Teď lidem pomáhá dostat se z města pryč.

"Někteří lidé nemají kreditní karty nebo přístup k internetu a chtějí, abych jim koupila jízdenku na autobus nebo letenku," popisuje pro deník The Guardian. "Lidé odcházejí." Migranti, převážně ti z Haiti, nyní tvoří asi 25 procent zdejší populace. Jejich odchodu se obávají i mnozí místní.

"Majitel obchodu přemýšlí, jestli se nemá přestěhovat zpět do New Yorku nebo do Chicaga. Tvrdí, že už teď mu klesají tržby," dodává Koveleská.

Ještě na začátku 80. let bylo město Springfield příkladem amerického snu, kde každá rodina měla krásný dům i auto. Postupně ale začaly zavírat místní fabriky, mladí lidé se stěhovali pryč a honosná sídla v centru začala chátrat.

Právě proto se v roce 2014 rozhodlo město přilákat imigranty, aby obnovili místní ekonomiku, připomíná list Washington Post. To se podařilo, ale město nezvládlo pro rostoucí populaci navýšit kapacity služeb. Někteří z toho viní právě migranty.

"Lidé se sem začali stěhovat a město na to nebylo připravené. A to je ten problém," domnívá se třiašedesátiletá Julie Spencerová, která ve městě bydlí celý svůj život. Zdravotní sestra v důchodu volila ve volbách Trumpa, ale nemyslí si, že by budoucí prezident její sousedy skutečně deportoval. Podle ní jen do budoucna zavede přísnější pravidla pro vstup do země.

Od zářijového prezidentského duelu, v němž Trump falešně obvinil migranty z Haiti, že jedí domácí mazlíčky, se ve městě objevilo také několik falešných bombových výhružek i pochody neonacistických skupin. Ve Springfieldu vyhrál listopadové prezidentské volby Trump, podle neoficiálních výsledků ale pouze o asi 150 hlasů. Jeho protikandidátkou byla demokratka a viceprezidentka Joea Bidena Kamala Harrisová.

Zvolený prezident opakovaně prohlásil, že by zastavil dočasný ochranný status, který migrantům umožňuje v USA legálně žít a pracovat, a deportoval by je znovu na Haiti. V lednu nastoupí do úřadu a mnoho migrantů z toho má vážné obavy. I proto, že už se o to jednou pokusil. V roce 2018 ale jeho tehdejší snahu prosadit tento typ azylu zastavily soudy.

Pod dočasnou ochranou je nyní v zemi více než 800 tisíc lidí, kteří uprchli před konfliktem nebo humanitární katastrofou z šestnácti zemí. Z toho je asi 300 tisíc lidí z Haiti, kde mají gangy stále větší moc. Vraždy, únosy i znásilnění jsou tam na denním pořádku.

Viles Dorsainvil, který ve Springfieldu založil komunitní centrum pro haitské imigranty, se nebojí, že by se situace měla radikálně změnit. Nejde nikoho deportovat přes noc, vysvětlil. "Pořád je to tu země práva a pořádku," zdůrazňuje. Přesto ale i on začíná být nervózní. Stále více rezidentů hlásí, že na ně lidé na ulici pokřikují, ať se vrátí, odkud přišli.

"Několik z mých zákazníků odešlo. Jeden muž s rodinou odjel do New Jersey, další do Bostonu. Vím, že několik rodin odjelo do Kanady," vyjmenovává Jacob Payen, který Haiťanům pomáhá zpracovávat daně. Podle dalších zpráv se někteří stěhují do Brazílie, kde mohou dostat dočasná víza, nebo se alespoň stěhují do větších měst v okolí, kde věří, že nebudou tolik na očích.

"Každý rok platím tisíce dolarů na dani z příjmu a nemovitosti. A protože zpracovávám daně migrantům, vidím, kolik tu platí oni," popisuje Payen. "Pokud odejdou, odejdou s nimi i peníze pro město a místní ekonomiku."

