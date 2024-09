Prokurátorka Harrisová dostala Trumpa na lopatky. Exprezident se v debatě zamotával

Poslední prezidentská debata vyústila v odstoupení prezidenta Joea Bidena z kampaně. Donald Trump se tehdy mohl radovat. V úterý večer ale jako by zapomněl, že proti němu stojí nová demokratická kandidátka. Viceprezidentka Kamala Harrisová na Trumpa útočila ze všech stran a nutila ho se neustále obhajovat. Jemu se údery vracet nedařilo. Aktuálně.cz přináší analýzu amerického předvolebního duelu.

První osobní setkání viceprezidentky Kamaly Harrisové a exprezidenta Donalda Trumpa sledovaly miliony diváků po celém světě. V sále, kde oba kandidáti na prezidenta debatovali, ale seděli pouze moderátoři. Ticho při nástupu obou kandidátů, kdy nehrála ani hudba, ještě podtrhlo trapnou situaci, kdy se Harrisová došla Trumpovi, který stál u svého pultíku, představit a podat mu ruku.

Exprezident na začátku svou protivnici ignoroval a i během debaty se zdálo, že zapomíná, kdo proti němu stojí. Během debaty zmínil Bidenovo jméno asi patnáctkrát, ale jméno své soupeřky neřekl ani jednou.

"Kde je současný prezident? Proč to neřeší? Teď hned ukončíme debatu, která je stejně úplně zbytečná, a pojedeme do Bílého domu, probudíme ho, protože už určitě spí, ať s tím něco udělá," prohlásil například Donald Trump, když kritizoval příliš velkou migraci do USA.

"Nekandidujete proti Joeu Bidenovi, kandidujete proti mně," musela Harrisová Trumpovi během debaty opakovaně připomínat. Viceprezidentka se ale zdála skoro až pobavená tím, jak zmateně exprezident působí, a také díky tomu se jí dařilo debatu vést tak, jak sama chtěla. Využila tak své letité zkušenosti prokurátorky a k Trumpovi se chovala jako k obžalovanému.

Ekonomika a migrace

Debata, která měla stejný formát jako ta předchozí, začala pro Harrisovou těžkou otázkou na ekonomiku. V té si podle průzkumu vede lépe Trump. Viceprezidentka ale neodpověděla moderátorům, zda si myslí, že se lidem ve Spojených státech nyní žije lépe než před čtyřmi lety, než se s Joem Bidenem ujali vlády.

Místo toho se stejně jako po zbytek debaty snažila poukázat, že pochází ze střední třídy a že právě běžným Američanům by jako prezidentka chtěla nejvíce pomoci. Naznačila, jakou politiku by chtěla prosazovat, ale ani v debatě se jí nepodařilo přesně vysvětlit, co by jako prezidentka udělala.

Naopak začala rychle kritizovat Trumpa, který chce zavést dovozní cla až ve výši 20 procent. Podle Trumpa tím bude zbytek světa muset Americe zaplatit za všechno, co pro ně dělá, Harrisová naopak tvrdila, že se tím zdraží běžné zboží a doplatí na to Američané.

Trump musel reagovat a v podstatě od první otázky už se jen bránil a obhajoval. Nedařilo se mu prosadit ani v dalším tématu, které by mu mělo jít na ruku, v otázkách spojených s imigrací. Harrisové se podařilo svalit vinu za to, že Bílý dům nebyl schopen zabezpečit americké hranice, na Trumpa, když připomněla, že to on obvolal republikány, aby ve Sněmovně zablokovali chystanou legislativu, která měla ochranu hranice posílit.

Trump naopak jen okrajově připomněl, že Harrisová měla jako viceprezidentka migraci na starosti, a začal vyprávět smyšlené historky o tom, že migranti v Ohiu lidem kradou domácí mazlíčky, aby je snědli. Když ho moderátoři upozornili, že úřady takovou informaci dementují, pokrčil Trump rameny a řekl: "Uvidíme."

Ukrajina a potraty

Trump v nepravdivých tvrzeních pokračoval i během dalších částí debaty. Tvrdil například, že demokraté chtějí zavést potraty nejen až do 9. měsíce těhotenství, ale i po narození a že volají po popravách novorozeňat.

Ačkoliv zopakoval, že konec federálního práva na potrat je jeho zásluha a že to si všichni přáli, neodpověděl, zda by jako prezident podepsat úplný zákaz potratů.

Harrisová naopak mnohem lépe než v předchozí debatě Biden tématu využila a připomněla příběhy žen, které nyní kvůli zákazům nedostávají potřebnou lékařskou péči, ani když přijdou o chtěné dítě. Záměrně přitom o individuálních zákazech v jednotlivých státech mluvila jako o "Trumpových zákazech".

Stejně tak Trump neodpověděl, jak by ukončil válku na Ukrajině. Zopakoval ale, že by ji ukončil okamžitě, dokonce ještě dřív, než by jako prezident usedl do křesla. "Znám se s Putinem i Zelenským. Jsme dobří přátelé. Je potřeba zastavit umírání lidí."

Trump zdůraznil, že má na mezinárodní scéně velmi dobrou pověst a jako důkaz si zvolil podporu maďarského premiéra Viktora Orbána. Podle Harrisové ale Trump pouze tíhne k diktátorům a ostatním je k smíchu.

Další debata

Harrisové se dařilo na exprezidenta postupně vytáhnout všechny jeho kauzy. Od toho, že ačkoliv varuje, že se z Jižní Ameriky do USA dostávají zločinci, i když je sám stíhán, až po to, že od něj odcházejí jeho spojenci.

"Mám podporu více než 200 republikánů, včetně viceprezidenta Dicka Cheneyho," zdůraznila. Dodala, že mnoho lidí, kteří s Trumpem pracovali, od něj odešlo a jsou přesvědčeni, že Trump je neschopný, a dokonce nebezpečný.

"Oni neodešli, já jsem je vyhodil. Vyhodil jsem je, protože byli neschopní. Naopak oni nevyhodili nikoho. Třeba ty, co mohli za Afghánistán," snažil se situaci otočit Trump. Ani tentokrát se mu to ale nepodařilo.

Naopak jeho hlášku proti němu použila Harrisová, když se připomínal útok na Kapitol z 6. ledna 2021. "Trumpa v roce 2020 vyhodilo 81 milionů Američanů, ale on se s tím zřejmě nebyl schopný smířit," reagovala Harrisová poté, co republikánský kandidát opět odmítl uznat, že poslední prezidentské volby prohrál.

Ačkoliv demokraté odchází z debaty s evidentním pocitem většího klidu a tým Harrisové rovnou navrhl, že by se kandidáti měli utkat znovu, až následující týdny a další průzkumy mínění ukážou, zda si to myslí i američtí voliči.

Debata se konala v Pensylvánii, jednom z klíčových států, který rozhodne volby. Podle prvních reakcí ale místní ani z jednoho kandidáta příliš nadšeni nebyli, protože jim chyběli skutečné odpovědi na zásadní otázky, uvedla stanice NBC News v živém vysílání po debatě. Debata ale byla zcela zásadní. Do voleb sice zbývají ještě necelé dva měsíce, ale předčasné hlasování v Pensylvánii začíná už za pět dnů.

