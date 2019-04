Vesmírnému byznysu vévodí Muskův SpaceX. Raketa Falcon Heavy má za sebou další úspěch

před 32 minutami

Z floridského Mysu Canaveral úspěšně odstartovala nejsilnější raketa na světě Falcon Heavy společnosti SpaceX a zahájila svůj první komerční let. | Video: Reuters | 02:23

Nejsilnější raketa současnosti, Falcon Heavy od společnosti SpaceX, v noci na pátek uskutečnila první úspěšný komerční let do vesmíru. Je to ta samá raketa, která loni vyvolala celosvětovou senzaci, když během zkušebního letu vynesla na oběžnou dráhu automobil Tesla Roadster miliardáře a ředitele firmy SpaceX Elona Muska. Červený kabriolet dodnes krouží kolem Země.

Letos už šlo o skutečný obchod. Raketa Falcon Heavy do vesmíru dopravila saúdskoarabskou telekomunikační družici ArabSat 6A00. Jde o satelit, který bude přenášet internetové a televizní služby v Africe, střední Evropě a na Blízkém východě. Všechno proběhlo podle plánu. Několik minut po startu z mysu Canaveral na Floridě se od rakety oddělily dva pomocné stupně a bezpečně přistály zpátky na Zemi. Přesně k tomu došlo i loni při zkušebním startu. Tentokrát se ale o něco později úspěšně vrátil i centrální stupeň rakety. Poté co na oběžnou dráhu vynesl svůj náklad, přistál na plošině v oceánu přibližně 645 kilometrů od floridského pobřeží. Loni se však tato část obří rakety zřítila do oceánu. The Falcons have landed pic.twitter.com/BGQRNuYMVH — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2019 Pro Elona Muska a jeho společnost SpaceX je to obrovský úspěch. Americký vizionář tím získal další náskok v závodech o komerční zakázky ve vesmíru. Daleko za sebou nechal firmy Blue Origin Jeffa Bezose a Virgin Galactic Richarda Bransona. SpaceX se uchází o zprostředkovávání misí amerického vesmírného úřadu NASA v oblasti národní bezpečnosti. Jde o vojenské zakázky v hodnotě miliard amerických dolarů, píše agentura Reuters. SpaceX a NASA už navíc podepsaly smlouvu na experimentální misi v roce 2022, ve které půjde o odvrácení asteroidu z jeho dráhy. NASA k tomu využije raketu Falcon 9. Firma také spolupracuje na vypuštění vojenského satelitu s Letectvem Spojených států, které letos v únoru přislíbilo tři další mise za bezmála 300 milionů dolarů (6,8 miliardy korun). SpaceX vypustila do vesmíru vylepšenou raketu Falcon 9. Do kosmu vynesla první bangladéšský satelit číst článek Další dvě velké americké vesmírné společnosti s komerčními lety stále zahálejí. Soustřeďují se přitom na komerční lety s pasažéry. Dva velcí konkurenti Společnost Blue Origin nejbohatšího muže planety Jeffa Bezose, který vlastní internetový obchod Amazon, vyvíjí kosmické lodě pro komerční lety s pasažéry a v lednu úspěšně otestovala raketu New Shepard s cestovním modulem. Prozatím ale bez posádky. Raketa New Shepard s modulem, ve kterém bylo místo astronautů umístěno osm experimentů spolufinancovaných NASA, odstartovala z kosmodromu v americkém Texasu. Modul dosáhl výšky 107 kilometrů a poté se vrátil zpět na Zemi. To všechno trvalo jen něco málo přes deset minut. Cestovní modul rakety New Shepard je určen pro šestičlennou posádku a Blue Origin plánuje, že s ním bude podnikat turistické suborbitální lety. To jsou takové lety, při kterých se raketa přiblíží k hranici vesmíru, případně ji překoná, ale nedosáhne oběžné dráhy kolem Země. Za hranici vesmíru se všeobecně považuje výška 100 kilometrů nad povrchem Země. Komerční lety s pasažéry chce společnost zahájit v letošním roce. Další konkurencí je miliardář Richard Branson se svou firmou Virgin Galactic. Ta je ale se svými plány několik let pozadu. Turisty do vesmíru chtěl Branson vyslat už letos. Loni v prosinci společnost absolvovala další úspěšný testovací let se svým raketoplánem SpaceShipTwo, pojmenovaným VSS Unity. Infografika Jak Zemi z vesmíru ostřelují meteory: Unikátní grafika nejsilnějších výbuchů na nebi Už více než 600 lidí zaplatilo za suborbitální let s Virgin Galactic, nebo minimálně složilo zálohu. Patří mezi ně hollywoodský herec Leonardo DiCaprio či popová hvězda Justin Bieber. Let trvající 90 minut stojí 250 tisíc dolarů (v přepočtu 5,7 milionu korun). Soukromé lety do vesmíru Soukromé lety do kosmu zatím pořádají jen Rusové. Cestu na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) zajišťuje od roku 2000 ruská agentura Roskosmos ve spolupráci s americkou společností Space Adventure, která hledá zájemce. ISS krouží kolem Země po nízké oběžné dráze, tedy ve výšce asi 400 kilometrů. Zatím ji takto navštívilo jen sedm turistů, ten poslední v roce 2009. Úplně prvním člověkem, který si zaplatil cestu do vesmíru, byl v roce 2001 americký podnikatel Dennis Tito, který za svůj výlet zaplatil 20 milionů dolarů (asi 430 milionů korun). První vesmírný turista u Měsíce. Fascinující zážitek si dopřeje japonský miliardář číst článek Jak Blue Origin, tak Virgin Galactic ale nemají natolik velké plány jako Elon Musk se svou SpaceX. Ten chce dostat vesmírné turisty dál, až na oběžnou dráhu Měsíce. A i k tomu využije svou nejsilnější raketu Falcon Heavy, respektive její vylepšený model. Ten by měl v roce 2023 vynést k Měsíci loď Crew Dragon. Loni v září Elon Musk oznámil, že prvním vesmírným turistou se stane japonský podnikatel Jusaku Maezawa. Raketa Falcon Heavy je největší a nejsilnější vesmírnou raketou současnosti. Vychází z upravených nosných raket Falcon 9, které společnost SpaceX opakovaně vysílá s nákladem do vesmíru. Jde o vůbec první stroj, kterému se po startu podařilo přistát zpátky na Zemi a jenž pak mohl být vyslán do vesmíru znovu. Falcon Heavy se v podstatě skládá ze tří raket Falcon 9, které tvoří základní stupeň, na němž je 27 motorů. Video: První start rakety Falcon Heavy Start rakety Falcon Heavy | Video: Reuters | 02:55