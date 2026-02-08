Přeskočit na obsah
Zahraničí

Soudkyni a její matku našli svázané v garáži v Grenoblu. Policie zatkla pět podezřelých

ČTK

Francouzské úřady dnes zadržely a vzaly do vazby pět osob, včetně jedné ženy, v souvislosti se čtvrtečním únosem místní soudkyně a její matky u Grenoblu. Agentuře AFP to sdělila prokuratura v Lyonu. Ženy byly v pátek nalezeny zraněné a svázané v garáži v obci Bourg-les-Valence.

Francie - policie. Ilustrační foto.
Ilustrační foto.Foto: Reuters
Pětatřicetiletou soudkyni z Grenoblu a její šestašedesátiletou matku přepadla skupina útočníků ve čtvrtek nad ránem v domě soudkyně na grenobelském předměstí Saint-Martin-le-Vinoux. V zajetí pak byly ženy drženy zhruba 30 hodin. Podle vyšetřovatelů byla motivem snaha získat výkupné v kryptoměnách. Vyšetřování případu pokračuje.

Partner soudkyně, který působí ve vedení specializované kryptoměnové společnosti, nebyl při únosu přítomen. Ve čtvrtek dopoledne ale tento muž oznámil policii, že od únosců obdržel zprávu spolu s fotografií své partnerky s požadavkem výkupného.

Pachatelé vyhrožovali, že oběti zmrzačí, pokud výkupné rychle nedostanou, popsal události lyonský prokurátor Thierry Dran. Podle AFP neupřesnil, jakou částku únosci požadovali. Žádné výkupné však podle něj nakonec zaplaceno nebylo.

V regionu byla po únosu zahájena rozsáhlá policejní operace, do které bylo zapojeno 160 policistů z různých oddělení. Oběma ženám se nakonec podařilo přivolat pomoc. Podle médií byly převezeny do nemocnice se šrámy na obličejích, ale jinak v pořádku.

V letošním roce přitom nejde ve Francii o první případ únosu spojený s kryptoměnami. Už 25. ledna unesla trojice mužů 74letého důchodce z jeho domu ve Voironu. Cílem bylo vydírat jeho syna, který žije ve východní Evropě. Zločinci po něm požadovali tři miliony eur ( 72,95 milionu korun) v kryptoměně, kterou však dotyčný neměl k dispozici. Policie osvobodila muže po 16 hodinách a pachatele zatkla.

