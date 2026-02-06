Přeskočit na obsah
Benative
6. 2. Vanda
Zahraničí

Ve francouzském Grenoblu útočníci hodili granát do kosmetického salonu

ČTK

Výbuch granátu, který v pátek neznámí útočníci hodili do kosmetického salonu v Grenoblu, lehce zranil nejméně šest lidí včetně dítěte. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na policejní zdroje. Podezřelí, jejichž motiv není v tuto chvíli znám, jsou na útěku.

Obranný granát F-1
Ilustrační foto,Foto: Shutterstock
Zdroj agentury popsal, že kolem 15:00 se k podniku v centru města na jihovýchodě Francie přiblížilo několik osob. Grenobelský deník Le Dauphiné libéré píše, že na salon zaútočili dva muži. Bezpečnostní složky následně ošetřily zraněné, mezi nimiž bylo podle úřadů i jedno pětileté dítě. Nikdo nemusel být hospitalizován.

AFP uvedla, že kosmetický salon, na který pachatelé zaútočili, se nachází mezi dalšími obchody v přízemí několikapatrové obytné budovy. Výbuch podle agentury zničil jeho výlohu. Policie místním médiím potvrdila, že na místě nalezla pojistku z granátu.

Téměř přesně před rokem si útok granátem na bar na jihu Grenoblu vyžádal patnáct zraněných, z toho šest vážně. Agentura AFP popisuje, že jih města se potýká s kriminalitou spojovanou s obchodem s drogami. Úřady v souvislosti s útokem obvinily 17letého mladíka.

