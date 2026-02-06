Ve francouzském Grenoblu útočníci hodili granát do kosmetického salonu

Výbuch granátu, který v pátek neznámí útočníci hodili do kosmetického salonu v Grenoblu, lehce zranil nejméně šest lidí včetně dítěte. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na policejní zdroje. Podezřelí, jejichž motiv není v tuto chvíli znám, jsou na útěku.
Zdroj agentury popsal, že kolem 15:00 se k podniku v centru města na jihovýchodě Francie přiblížilo několik osob. Grenobelský deník Le Dauphiné libéré píše, že na salon zaútočili dva muži. Bezpečnostní složky následně ošetřily zraněné, mezi nimiž bylo podle úřadů i jedno pětileté dítě. Nikdo nemusel být hospitalizován.
AFP uvedla, že kosmetický salon, na který pachatelé zaútočili, se nachází mezi dalšími obchody v přízemí několikapatrové obytné budovy. Výbuch podle agentury zničil jeho výlohu. Policie místním médiím potvrdila, že na místě nalezla pojistku z granátu.
Téměř přesně před rokem si útok granátem na bar na jihu Grenoblu vyžádal patnáct zraněných, z toho šest vážně. Agentura AFP popisuje, že jih města se potýká s kriminalitou spojovanou s obchodem s drogami. Úřady v souvislosti s útokem obvinily 17letého mladíka.
Zvětšování penisu může být doping. Skokani na lyžích čelí choulostivému podezření
Mezinárodní antidopingová agentura (WADA) reagovala na spekulace, že si někteří skokani na lyžích uměle zvětšují penis, aby zmanipulovali měření rozměrů těla a získali tak aerodynamickou výhodu.
Rusové čelí katastrofě, zní z Kyjeva. Muskův Starlink odkryl jejich Achillovu patu
Rusko přišlo na ukrajinské frontě o přístup ke Starlinku, který se v posledním roce stal zásadní součástí jeho komunikace. Zatímco někteří ukrajinští představitelé mluví o katastrofě pro ruské jednotky, jiní zůstávají střízlivější. Pro Moskvu je však teď klíčovou otázkou, čím „téměř dokonalý“ systém amerického miliardáře Elona Muska nahradí.
Drahá Kanado, o tomhle celý život sním. Do Milána beru vše, vypráví "maniak" McDavid
Kvůli dvanáctileté odmlce, během níž hráči NHL na olympiádu nemohli, čeká střední generace hokejové extratřídy celou svou kariéru na mezinárodní konfrontaci nejlepších proti nejlepším. "Světovou jedničku" Connora McDavida nevyjímaje. Právě proto bude milánský turnaj tak speciální.
Hořký konec dramatu. Češky vedly o dva góly, soupeřky dokonaly obrat při nájezdech
České hokejistky podlehly ve druhém vystoupení na olympijských hrách v Miláně Švýcarsku 3:4 po samostatných nájezdech, třebaže vedly už 3:1. V osmé sérii rozstřelu rozhodla Ivana Weyová. Češky ve čtvrtek podlehly USA 1:5, a mají tak ve skupině na kontě jen jediný bod.
ŽIVĚRusové zuřivě pátrají po atentátníkovi na šéfa rozvědky. Tvrdí, že mají jeho popis
Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informoval server Meduza. Ten přežil jen díky tomu, že se bránil a pokoušel se střelci odebrat pistoli, což ale nedokázal, protože byl potřetí zasažen. Vyšetřovatelé mají prý velké šance útočníka dopadnout. Disponují popisem, snímky a záběry.