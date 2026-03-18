18. 3. Eduard
Zahraničí

Soudce v USA nařídil obnovu vysílání Hlasu Ameriky a návrat zaměstnanců

ČTK

Americký federální soudce v úterý nařídil obnovit vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Více než 1000 jejích zaměstnanců, kteří před rokem dostali placené administrativní volno, se má vrátit do práce. Informují o tom agentury.

Kvíz - světový den rozhlasu ikona
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Americký prezident Donald Trump loni zavedl rozsáhlé škrty ve federální sféře a stanici financovanou z federálních peněz jeho administrativa prakticky vyřadila z provozu.

Okresní soudce Royce Lamberth dal Agentuře Spojených států pro globální média (USAGM), jež má na starosti vyplácení peněz a dohled nad činností rozhlasových stanic financovaných federální vládou, týden na vytvoření plánu obnovy vysílání Hlasu Ameriky. Téměř úplné zastavení činnosti USAGM podle Lambertha porušilo federální administrativní zákony.

USAGM loni v březnu více než 1000 zaměstnancům Hlasu Ameriky nařídila zůstat doma. Učinila tak poté, co Trump podepsal příkaz zredukovat činnost USAGM na zákonné minimum. Hlas Ameriky od té doby fungoval v omezeném provozu.

Lamberth na začátku března rozhodl, že prozatímní šéfka agentury Kari Lakeová, neměla pravomoci, aby nařídila razantní škrty v rozpočtu a personálu stanice. V čele agentury ji totiž nepotvrdil Senát a manažerskou funkci podle soudce nemohla vykonávat ani na základě jiných zákonů. Soudce tudíž rozhodl, že jsou neplatná rozhodnutí, která Lakeová učinila v období od 31. července do 19. listopadu loňského roku. Lamberth v uplynulých měsících opakovaně zablokoval snahy o razantní snížení rozpočtu a propouštění personálu Hlasu Ameriky.

Hlas Ameriky je veřejnoprávní organizace, která vznikla s cílem bojovat proti nacistickým dezinformacím za druhé světové války, a jejím posláním je šířit informace do zemí s omezenou svobodou tisku. Týdně oslovovala přibližně 360 milionů lidí v téměř 50 jazycích. V průběhu let vysílala v Číně, Severní Koreji, bývalém SSSR i na Kubě.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
FILE PHOTO: London premiere for the movie "One Battle After Another" in London

Penn dostal na Ukrajině Oscara vyrobeného z vlaku poničeného ruským útokem

Americký herec Sean Penn dostal na Ukrajině symbolickou verzi Oscara. Daly mu ji ukrajinské železnice Ukrzaliznycja, které uvedly, že ji nechaly vyrobit z oceli vagónu poškozeného ruským útokem. Penn získal další cenu americké filmové akademie v neděli, slavnostního ceremoniálu se však nezúčastnil, neboť se znovu vypravil do země bránící se už pátým rokem rozsáhlé ruské invazi.

Marhanec, Záporoží, Záporžská jaderná elektrárna, Ukrajina

ŽIVĚ Rusko plánuje nastěhovat 114 tisíc lidí na okupovaná území Ukrajiny

Rusko plánuje do roku 2045 přesunout na okupovaná území na Ukrajině téměř 114 tisíc lidí. Vyplývá to z rozvojových plánů ruských státních institucí, které se týkají částečně obsazených oblastí na východě a jihu země, jež Moskva považuje za své. Podle dostupných údajů zůstává značná část těchto regionů nadále pod ruskou kontrolou.

