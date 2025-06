Jen si odskočili na cigaretu, a už nemohli zpátky. Hlas Ameriky končí, rozhodl Trump

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa dala v pátek okamžitou výpověď stovkám novinářů Hlasu Ameriky (VOA). Propustila tak většinu zbývajících zaměstnanců a fakticky ukončila činnost této zpravodajské stanice financované Spojenými státy. V neděli o tom informoval zpravodajský server BBC.

Donald Trump | Foto: Associated Press

Americká vláda krok zdůvodnila "nefunkčností, zaujatostí a plýtváním". Podle zpravodaje VOA Stevea Hermana je zrušení stanice, která byla založena za druhé světové války jako protiváha nacistické propagandě, "historický akt sebezničení".

Mezi propuštěnými byli i perskojazyční reportéři, kteří byli na administrativní dovolené, ale minulý týden byli povoláni zpět do práce poté, co Izrael zaútočil na Írán. Podle agentury AP odešli někteří perští reportéři v pátek z kanceláře na přestávku na cigaretu. Mezitím vedení rozeslalo oznámení o výpovědi a už jim neumožnilo do budovy znovu vstoupit.

"Dnes jsme podnikli rozhodné kroky, abychom uskutečnili program prezidenta Trumpa na zmenšení nekontrolovatelné federální byrokracie," uvedla Kari Lakeová, kterou prezident jmenoval do čela VOA. Zároveň oznámila propuštění 639 zaměstnanců. Celkem tak od března přišlo o práci ve VOA více než 85 procent pracovníků stanice, tedy asi 1400 lidí.

Trump exekutivní příkaz ke zrušení Hlasu Ameriky podepsal 15. března a od té doby je VOA z velké části mimo provoz. Veřejnoprávní rozhlasová stanice, jejímž posláním je šířit informace do zemí s omezenou svobodou tisku, se zrušení snažila bránit soudně, v květnu ale federální odvolací soud řekl, že nebude snahám americké vlády bránit.