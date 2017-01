Snowden bude moci zůstat v Rusku ještě pár let, sdělila Moskva. Obama mu trest nepromine

před 25 minutami

Bývalý spolupracovník amerických tajných služeb Edward Snowden, jenž zveřejnil utajované informace, bude moci zůstat v Rusku dalších několik let. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničí. Snowden v Rusku pobývá od roku 2013, v USA mu za vyzrazení státního tajemství hrozí desítky let vězení. Vzhledem ke končícímu mandátu amerického prezidenta Baracka Obamy se objevily spekulace, že by Obama mohl vůči Snowdenovi učinit vstřícný krok, podobně jako zmírnil trest Chelsea Manningové. Mluvčí Bílého domu Josh Earnest ale v úterý uvedl, že mezi případem Snowdena a Manningové je rozdíl. Snowden prchl na území nepřítele, který se nedávno snažil oslabit americkou demokracii, dodal Earnest.

autor: ČTK