Smrt kandidáta a falešné průzkumy. Dezinformace ovládly slovenské volby, míní experti

Pouze 15 procent Slováků věří, že demokracie na Slovensku funguje, jak má, ukazuje průzkum dezinformační scény od společnosti CEDMO krátce před volbami. Nový parlament bude země volit už tuto sobotu. Hlavním tématem kampaně se stala migrace, kolují i falešné zprávy o smrti kandidátů nebo falešné předvolební průzkumy. Jen třetina Slováků přitom věří, že jsou součástí informační války.

O vítězství ve slovenských volbách bojují levicově populistická strana Směr-SD expremiéra Roberta Fica a liberální Progresivní Slovensko politologa Michala Šimečky. Právě o jeho straně kolují lži, včetně té nejnovější. Kandidát Tomáš Hellebrandt je po smrti, šíří se na sítích. Odstartoval je dezinformátor Daniel Bombic, na kterého policie vydala tři zatykače. Falešné smuteční oznámení vystrašilo i rodinu kandidáta. Strana označila lež za antikampaň a nové dno.

Slovensko už o víkendu čekají předčasné volby. Podle komentátorů budou nejdůležitější za poslední čtvrtstoletí. Kampaň je tak extrémní, že se k ní poprvé od roku 1998 vyjádřili i psychiatři. Varovali před rozdělováním společnosti, agresí a šířením dezinformací. Podle sociologa Michala Vašečky se Slováci propadli do konspiračního pekla, lžím z továrny ruské páté kolony věří až dvakrát častěji než Češi.

"Česko dalo stopku populistům tím, že v prezidentské volbě většina lidí volila prozápadně a proevropsky. Naopak Slovensko k populismu jasně směřuje," srovnává Vašečka lednové hlasování v Česku s blížícím se slovenským. Naráží především na Ficův Směr, který je jasným favoritem. Předvolební průzkumy mu připisují okolo 20 procent.

Právě Fico staví podle expertů svůj politický návrat na dezinformační proruské kampani. "Chytře využívá dezinformace, které už ve společnosti existují a lidé jim věří," vysvětluje Michal Šenk z Univerzity Karlovy, který se podílel na výzkumu CEDMO.

Většinou jde o konspirace týkající se války na Ukrajině nebo o ty, které vykreslují dnes již padlou vládu či prezidentku Zuzanu Čaputovou jako západní agenty. Takovým zprávám plně nebo částečně věří podle zmíněného průzkumu až 46 procent Slováků.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru Fico veřejně vystupuje proti slovenské pomoci napadené zemi, protože je to podle něj ekonomicky nevýhodné. Tvrdil také, že Rusko válkou reagovalo na rozšiřování NATO a že na Ukrajině se ve skutečnosti odehrává konflikt mezi Ruskem a Západem.

Volby se blíží, Ficův náskok klesá O novém složení Národní rady, tedy slovenského parlamentu, rozhodnou voliči v předčasných volbách už v sobotu 30. září. Favoritem je strana Směr-SD bývalého premiéra Roberta Fica, její náskok se ale snižuje.

Podle posledních zveřejněných dat agentury Focus by levicově populistická Ficova formace získala 18,9 procenta hlasů. Její hlavní soupeř, liberální strana Progresivní Slovensko, by měl 16,5 procenta.

V srpnu činil náskok Směru-SD pět procentních bodů. Do sněmovny by se podle aktuálních preferencí dostalo sedm stran. Liberální Svoboda a Solidarita bývalého předsedy sněmovny Richarda Sulíka by s 5,1 procenta byla těsně nad prahem vstupu do parlamentu.

Často rovněž opakuje, že Ukrajina je loutkou v rukách Washingtonu. Kyjev proto Fica zařadil na seznam Centra proti dezinformacím, kde se nachází 75 světových akademiků, vojáků a politiků, kteří šíří ruskou propagandu.

Hlavním tématem voleb se však podle průzkumu stala migrace. Téměř polovina Slováků plně nebo částečně věří dezinformaci, že slovenská vláda tají novou vlnu nelegálních migrantů z Blízkého východu, která začala letos v létě.

Za letošních osm měsíců přišlo podle slovenských úřadů do země nelegálně přes 24 tisíc lidí. Jak ale ubezpečil premiér Ľudovít Ódor, uprchlíci jen procházejí. Utíkají ze Sýrie přes Maďarsko po takzvané balkánské trase s úmyslem pokračovat dál na západ.

Nejen Fico situace využil k útokům na vládu a prezidentku, tvrdil, že na Slovensku vznikají koncentrační tábory a mluvil o hrozící migrační katastrofě. Atmosféru před volbami vyostřují i extremističtější strany, kterou je například hnutí Republika, jež se v průzkumech pohybuje kolem sedmi procent. Varuje před ovládnutím Slovenska migranty.

Nejen že šéfové kandidujících hnutí využívají dezinformací ve svůj prospěch, vyskytují se i takové lži, které strany podporují přímo. Objevil se například falešný předvolební průzkum, který Ficově straně připsal 32 procent. "Lídři jako Fico se postavili do čela dezinformační scény a tyto příběhy už nejen šíří, ale i vytvářejí," potvrzuje slovenský expert na dezinformace Jakub Goda.

Pouhá třetina Slováků přitom věří, že jsou součástí informační války ve prospěch Ruska. V dubnu 2022 to ještě bylo 40 procent. "Za necelý rok a čtvrt došlo k zásadnímu poklesu, a to o 13 procentních bodů," říká Šenk, který ale zároveň upozorňuje, že se tak neděje proto, že by na Slovensku narůstal počet příznivců Ruska, ale kvůli takzvané informační mlze.

"To můžeme vidět na tom, že naopak narůstá počet Slováků, kteří si nejsou jistí, jestli vůbec věří, že nějaká informační válka existuje. Od dubna 2022 jich je o 17 procent víc. Hlavním cílem hybridní války totiž nemusí být nutně změna názoru, ale také informační chaos. A ten se na Slovensku vyvolávat daří," prohlašuje Šenk.

Video: Lidé se bojí chodit ven, nazývají nás havětí, popisuje "vyoutovaný" slovenský novinář