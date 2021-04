Sputnik V leží už měsíc ve slovenských skladech. Matovič mluví o "špinavé hře"

Už déle než měsíc leží 200 tisíc dávek ruské vakcíny Sputnik V na Slovensku ve skladech. Bývalý premiér Igor Matovič očkovací látku proti koronaviru sám dohodl s Ruskem a vítal ji na letišti v Košicích. Vakcína pak způsobila vládní krizi. Teď navíc Rusko požaduje vrácení už zaslaných dávek. Jaká je tedy budoucnost Sputniku V na Slovensku?

Ruská očkovací látka čeká na schválení u Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Slovensko nebo i Maďarsko však nechaly rozhodnout o vakcíně vlastní národní úřady. A právě slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) tento týden oznámil, že to nemůže udělat. Nemá totiž dostatek údajů od výrobce.

Vakcíny, které doputovaly na Slovensko, jsou navíc jiné než ty, které měl k posouzení vědecký časopis Lancet. I než ty, které má ke schválení EMA.

"Podle publikovaných zpráv by se Sputnik V měl používat v asi 40 zemích světa, ale tyto vakcíny spojuje jen název," stojí v prohlášení, které SÚKL ve čtvrtek zveřejnil. "V několika případech se zdá, že jde o vakcíny s rozdílnými vlastnostmi (lyofilizát versus roztok, jednodávkové ampule versus vícedávkové lahvičky, rozdílné podmínky skladování, složení a způsob výroby)."

Jenže SÚKL může použití látky pouze doporučit, rozhodnutí leží v rukou ministerstva zdravotnictví, uvedla pro Aktuálně.cz slovenská novinářka Veronika Folentová z Denníku N, která zprávu přinesla počátkem týdne.

V čele ministerstva je teprve týden nový ministr Vladimír Lengvarský. Ten nyní řekl, že o očkování Sputnikem V je v zemi zájem, ale na Slovensku se bude očkovat pouze vakcínami, které schválí EMA nebo oficiálně certifikovaná laboratoř. Více situaci odmítl komentovat.

Matovič: Je to špinavá hra

Už od začátku se v případě Sputniku V angažuje Igor Matovič, kterého spor ve vládě stál křeslo premiéra a nyní je ministrem financí. Ve čtvrtek odjel do Moskvy, kde osobně vakcínu řešil. Mimo jiné i to, proč ruský výrobce neodpověděl na žádný z téměř 50 dotazů, které mu slovenský SÚKL poslal. Celkem úřadu chybělo 80 procent dat, která měl výrobce poslat.

"Je velmi zarážející, proč dokumenty neposkytli, když o to SÚKL žádal," dodává Folentová.

Nicméně na kritiku slovenského úřadu se výrobce ozval a veřejně ji odmítl. "Zprávy, že vakcína Sputnik V na Slovensku je jiná než látka v klinických testech, je nepravdivá. Bohužel očekáváme i další lživé zprávy a provokace ze Slovenska, ze strany nepřátel Sputniku V, kteří se snaží vakcínu podkopat," napsal na svém twitterovém účtu.

Ruský fond přímých investic (RDIF), který zodpovídá za marketing vakcíny v zahraničí, navíc prohlásil, že Slovensko porušilo smluvní podmínky. Požaduje, aby vakcínu vrátilo.

Smlouvu měl konkrétně porušit SÚKL tím, že látku testoval v laboratoři Akademie věd, která není oficiální součástí sítě laboratoří Evropské unie. Ty ale byly příliš vytížené, a na testování tak neměly kapacity.

To v pátek okomentoval i sám Matovič, když prohlásil, že ruskou stranu plně chápe a že Sputnik V má v zemi mnoho mocných nepřátel, kteří proti němu bojují. Chyba je podle něj na straně SÚKLu, který neprováděl testy v certifikované laboratoři. Zároveň dodal, že se mu na čtvrtečním jednání v Moskvě podařilo zajistit, že se dveře ruské a slovenské spolupráce úplně nezavřou.

Matovič se už dříve ruské vakcíny veřejně zastával. Například když na svůj Facebook napsal, že se kolem ní hraje "špinavá hra".

Odmítači vakcín by byli pro Sputnik V

Matovič už od začátku celého sporu obhajuje Sputnik V tím, že díky ruské vakcíně by se nechalo naočkovat více lidí. A poslední průzkumy z konce března ho podporují.

Slovenská akademie věd spolu s dalšími dvěma institucemi zveřejnila průzkum, podle něhož by se i ruskou vakcínou nechala naočkovat asi polovina lidí, kteří o vakcinaci uvažují. Ještě důležitější je ale zjištění, že až 30 procent lidí, kteří by se jinak očkovat nenechali, by Sputnik V neodmítli.

"Část lidí na Slovensku věří ruským vakcínám více než těm západním. A asi se překrývají skupiny lidí celkově nevěřící vakcínám a těch, kteří věří více preparátu vyrobenému v Rusku než na Západě," spekuluje o možných důvodech Folentová.

Navíc se zdá, že i vládní neshody kolem vakcíny se mírní. Přitom přivezení Sputniku V do Slovenska bez souhlasu koaličních partnerů vedlo k výměně ministra zdravotnictví i premiéra. Podle slovenské novinářky může za změnu "nálady" jak nedávno zveřejněný průzkum, tak i problémy, které má například už schválená britská vakcína AstraZeneca.

Pokud by ministr zdravotnictví Sputnik V povolil, vznikl by nejspíše zvláštní registr pro ty, kteří by se vakcínou chtěli nechat naočkovat. V zemi je zatím 200 tisíc dávek, ačkoliv jich Rusko slíbilo postupně poslat až dva miliony.

Slovensko má ale čas už jen pár měsíců, aby ty současné dávky použilo, pak totiž nebude možné zajistit jejich kvalitu.

