Podle Babiše je dělení vakcín pro země EU nevyvážené. Opozice jeho postoj kritizuje

Premiér Andrej Babiš (ANO) nerozumí tomu, jak mohlo portugalské předsednictví ve čtvrtek večer oznámit kompromis o rozdělení dodatečných deseti milionů vakcín od firem Pfizer/BioNTech v EU, když s ním ČR, Rakousko a Slovinsko nesouhlasí. Klíč, podle kterého se mají vakcíny rozdělit, není podle něj solidární a vybalancovaný. Opozice nešetří kritikou a tvrdí, že premiér ve vyjednávání selhal.

Do konce června má Česká republika dostat 240 tisíc dávek očkovací látky Pfizer/BioNTech, a to nad rámec už objednaných vakcín. Společnost Pfizer totiž přislíbila zemím EU zrychlenou zásilku deseti milionů vakcín, která měla dorazit až na konci roku.

Možnost získat ještě dalších 70 tisíc dávek padla poté, co premiér Andrej Babiš společně s rakouským a slovinským protějškem odmítl způsob rozdělení. Opozice nešetří kritikou, ministr Tomáše Petříček dokonce premiéra vyzval, aby se omluvil lidem, kteří budou na očkování čekat déle.

Vedení EU hledalo klíč, jak dodávku vakcín navíc správně rozdělit mezi všechny státy. Portugalci, kteří momentálně unii předsedají, navrhli, že 7 milionů vakcín si země rozeberou podle počtu obyvatel, a tři miliony se dají státům, které jsou na tom s vakcínami nejhůře. A ve čtvrtek uvedli, že došlo ke kompromisu.

S tím ale nesouhlasí premiér Andrej Babiš (ANO), který nerozumí tomu, jak mohlo portugalské předsednictví toto oznámit, když s ním ČR, Rakousko a Slovinsko nesouhlasí. Klíč, podle kterého se mají vakcíny rozdělit, není podle něj solidární a vybalancovaný. Řešení vzniklo pod vlivem velkých států a na sílu, doplnil Babiš.

Česku podle plánu připadne poměrná část vakcín, nezíská dávky navíc. "Dostaneme víc než dalších 19 zemí," uvedl. Devatenáct států se části svého přídělu vzdalo ve prospěch Slovenska, Bulharska, Chorvatska, Estonska a Lotyšska. "Solidarita se projevuje jen v deklaracích pro média. Při jednání za zavřenými dveřmi žádná neexistuje," napsal Babiš. Při jednáních podle něj převládla touha potrestat rakouského kancléře Sebastiana Kurze, že se proti nevyvážené distribuci vakcín v EU dříve ozval.

Babiš uvedl, že s návrhem rozdělení Česká republika nesouhlasí. "Nesouhlasí ani Rakousko a Slovinsko, uvedl.

Za hlavní problém český premiér považuje, že systém kompenzuje jen státy, které si objednaly málo vakcíny Pfizeru. "Není to solidární a vybalancované," podotkl. Česko má jedny z nejhorších statistik nakažených a mrtvých, ale je jedním ze států s nejméně dodanými dávkami, konstatoval Babiš. "Jsme na 65 procentech průměru," uvedl.

Je to skandál, říká premiér

Babiš později novinářům řekl, že rozhodnutí mělo být podle dohody jednohlasné, což není. "Portugalské předsednictví je spíš loutkou velkých států," míní. Zmínil, že když Česko chtělo v březnu kvůli růstu epidemie krátkodobě zvýšit dodávky, čtyři státy to blokovaly dva týdny. "Všichni museli souhlasit. Tento princip byl porušen, my s tím zásadně nesouhlasíme," dodal.

Česko bude dohodu dál rozporovat. "Je to skandál, co si to vlastně dovolili," řekl Babiš. Díky ČR a jejím spojencům dostane vakcíny navíc pět zemí včetně Slovenska, podotkl. "Protože jsme za to bojovali a ve finále nás zradili," uvedl. Například Slovensko podle něj dostane vakcíny, ani neví proč. "Protože u toho vůbec nebyli. A my jsme bojovali za ně," konstatoval. Výsledek bere i jako ponaučení, jak platí slovo některých evropských premiérů.

Kurzova kancelář oznámila, že Rakousko poskytne Česku 30 tisíc dávek vakcín. Krok nazval ukázkou solidarity, k podobnému kroku se vůči ČR podle něj chystají i další země. Na twitteru Andrej Babiš také oznámil slovinskou pomoc v podobě 10 tisíc vakcín, které nám tato země nabídla.

Portugalské předsednictví EU původně navrhlo, aby tři miliony dávek byly rezervovány pro šestici nejpotřebnějších zemí, konkrétně Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Slovensko a Česko. Zbývajících sedm milionů dávek mělo být jako obvykle rozděleno podle počtu obyvatel mezi všech 27 členů EU. To se však nelíbilo Praze, Vídni a Lublani.

Portál Politico výsledek jednání označil za ostudnou porážku Kurze, Babiše a šéfa slovinské vlády Janeze Janši. Podle webu nejvíce ztratil Babiš, který svým postojem připravil ČR o desítky tisíc dávek navíc. Rakousko a Slovinsko díky tomu, že se k návrhu Portugalska odmítly připojit, získaly trochu vakcín navíc, naopak ČR z "balíku solidarity" mohla získat asi 140 000 dávek. To, že se k němu odmítla připojit, vedlo k čisté ztrátě 70 000 dávek, píše Politico.

Babišova pozice je v rámci EU slabá, kritizuje opozice

O skandální prohře či naprostém selhání premiéra Andreje Babiše hovoří opoziční politici. O odpovědnosti premiéra hovoří i ministři koaliční ČSSD Jan Hamáček a Tomáš Petříček. "Babiš musí sám převzít zodpovědnost za výsledek jednání o dodatečných vakcínách a omluvit se těm, kdo budou na očkování čekat déle," uvedl Petříček.

Předseda ODS Petr Fiala sdělil, že vakcíny zachraňují životy a povinností premiéra je bojovat o každou z nich. "Opakuje se to s železnou pravidelností: doma dělá Andrej Babiš ramena, v EU neprosadí nic. Pokud se zpráva potvrdí, je to skandální prohra," konstatoval.

Později na twitteru označil výsledek za "totální krach Babišovy evropské politiky". "Premiér, který nedokáže hájit naše zájmy, prokaučuje možnost získat více vakcín, je českým občanům k ničemu," uvedl.

ČR přijde kvůli selhání premiéra o vakcíny, které jinak mohla dostat, sdělila zase místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. "V přímém přenosu sledujeme jeho neschopnost vyjednávat na evropské úrovni. Pokud by byl solidární k ostatním státům, dovedl lépe komunikovat a naslouchat, byli by i ostatní solidární k nám," uvedl. Doplnila, že nejde o první Babišovu chybu při očkování, jejich následky ale nenese premiér, ale běžní lidé v ČR.

Šéf SPD Tomio Okamura napsal, že Babiš se bojí jednat samostatně ve prospěch ČR a evidentně ani není dobrý vyjednavač. V zajišťování vakcín selhala Evropská komise, jejíž šéfka Ursula von der Leyenová by měla odstoupit, dodal. "Neschopní ministři české vlády by měli podat demisi a umožnit vznik vlády odborníků," uvedl Okamura.

Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky jde o Babišovo naprosté selhání v jednáních. "Mohl zajistit pro naše občany více vakcín, neudělal to ani včera (ve čtvrtek), ani na podzim, když neobjednal pro ČR maximální možný počet vakcín, které objednat mohl," napsal Jurečka. Babišova špatná rozhodnutí tak mohou za tisíce zbytečně zmařených životů, doplnil.

O opakovaném selhání předsedy vlády mluví také šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Nyní se ukázal jako neschopný vyjednavač. A dokonce české občany připravil o 140 tisíc vakcín, které mohl získat navíc. Může za to přímo Babiš sám, i kdyby vinu házel na kohokoliv, z toho se nevymluví," napsala Adamová. Kvůli Babišovým opakovaným selháním přišly už desítky tisíc rodin o příbuzné, míní. "A další ještě přijdou," varovala.

Předseda STAN Vít Rakušan napsal, že Babišova pozice je v rámci EU "slaboučká". "Ramena dělá jen doma. Odmítl být solidární, finálně se nám to vymstilo a výsledek jeho vyjednávání jde proti zájmům ČR a našich lidí. Je to doslova osudové selhání, které může ovlivnit zdraví stovek a tisíců lidí," uvedl.