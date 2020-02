Čína se zlobí kvůli zákazům cestování. Šíříte strach a paniku kvůli viru, vzkázala

Spojené státy, Itálie, Vietnam nebo i Česko zrušily či omezily přímou leteckou dopravu s Čínou. Z města Wu-chan, odkud se šíří nákaza novým koronavirem, státy evakuují své občany. Další země uzavřely pevninské hranice s Čínou. Ta se nyní zlobí - některá opatření na ochranu před koronavirem jsou podle ní přehnaná a v důsledku diskriminují a poškozují čínské občany.

Do dnešního dne se nakazilo koronovairem přibližně 17 tisíc lidí. | Foto: Reuters

Ministerstvo zahraničí v Pekingu zdůrazňuje, že Světová zdravotnická organizace (WHO) nikomu nedoporučila, aby zakazoval lety do Číny nebo omezoval cestování.

Vláda USA přesto vyzvala Američany, aby do Číny nelétali, a neumožňuje přílet cizincům, kteří nedávno Čínu navštívili. Stejná opatření přijal Singapur, kde se do úterý nakazilo čtyřiadvacet lidí. Nový Zéland zakázal vstup všem čínským občanům.

Rusko uzavřelo hraniční přechody a z Číny je v současnosti možné letět jen do Moskvy. Tchaj-wan nepovoluje cizincům vstup na své území, pokud byli v době vypuknutí epidemie v Číně. Některé letecké společnosti do odvolání zrušily své linky do čínských měst. Česká vláda v neděli rozhodla o zákazu přímých letů mezi Českem a Čínou, zákaz začne platit 9. února.

Peking se proto ozval s kritikou. "Spojené státy nepomáhají se zvládnutím koronaviru a místo toho šíří strach tím, že zakazují cestovat," uvedlo čínské ministerstvo zahraničí. Jeho mluvčí Chua Čchun-jingová řekla, že není žádný důvod zasahovat do mezinárodní dopravy. "Americké kroky jsou přehnané a neadekvátní," dodala.

"Mezinárodní společenství by mělo na propuknutí epidemie reagovat přiměřeně a objektivně. Nešířit mezi veřejností paniku," řekl pak také v projevu na zasedání expertů Světové zdravotnické organizace v Ženevě čínský delegát.

Čínský velvyslanec v Izraeli zašel ještě dál a přirovnal situaci k holokaustu za druhé světové války. "Zákazy nebo omezení vstupu čínských občanů do některých zemí mi připomínají dřívější dobu, holokaust, temné dny v lidské historii. Miliony Židů byly zavražděny a mnoha Židům jiné země odmítly pomoci. Jen několik málo států jim otevřelo dveře, mezi nimi Čína," uvedl Taj Jü-ming.

Jeho slova vyvolala vlnu kritiky. Později se velvyslanectví omluvilo s tím, že diplomat nechtěl přirovnávat současnou situaci v Číně k holokaustu.

Mezi státy, které radikálně zarazily cestování do Číny, je i Japonsko. Tamní úřady dokonce plánují umístit do karantény tři tisíce pasažérů výletní lodi, mezi kterými je jeden muž s potvrzenou nákazou koronavirem. Na loď nastoupil v Hongkongu.

Virus si dosud vyžádal 427 obětí, všechny až na jednu pocházejí z Číny. Zatím jediný případ úmrtí mimo Čínu se vyskytl na Filipínách. Jde o čtyřiačtyřicetiletého Číňana, který byl hospitalizován na klinice ve filipínské Manile.

Zatímco Čína kritizuje svět, naopak na ni se hněvá Tchaj-wan. Peking ostrov neuznává jako stát a považuje ho oficiálně za součást Číny, a proto blokuje jeho členství ve Světové zdravotnické organizaci. Tchajwanci tak neměli přístup k informacím, které Čína předala expertům organizace.

"Ačkoliv je situace vážná, Čína nám stále brání zúčastnit se jednání organizace. Dostali jsme velmi málo informací a velmi pozdě," řekla mluvčí tchajwanského ministerstva zahraničí Joanne Ouová a označila čínské chování doslova za "hnusné". Tchaj-wan zatím eviduje deset lidí nakažených koronavirem.

Koronavirus 2019-nCov Nový koronavirus s názvem 2019-nCov zabil přes 420 lidí, více než dvacet tisíc osob je nakažených. Mimo Čínu jsou potvrzeny desítky případů, první úmrtí oznámily Filipíny a Hongkong. V Česku se zatím ani jedno podezření nepotvrdilo. Virus způsobuje onemocnění dýchacích cest od obyčejné chřipky až po smrtelně nebezpečný zápal plic. Nefungují na něj antibiotika ani běžné léky proti chřipce. V karanténě se ocitly miliony Číňanů z ohnisek nákazy. Některé země jako USA, Česko nebo Itálie zrušily či omezily přímou leteckou dopravu s Čínou. České ministerstvo zahraničí doporučuje do části Číny zasažené virem vůbec necestovat. Informace o riziku nákazy průběžně aktualizuje na webových stránkách. Situaci mapuje také Světová zdravotnická organizace.

V samotné Číně pokračuje rušení nejrůznějších akcí, kterých se mělo zúčastnit velké množství lidí. Kanton například přesunul na neurčito tradiční obchodní veletrh.

Macao, které je zvláštní ekonomickou zónou, zavřelo svá vyhlášená kasina. Zatím na dva týdny. Macao registruje celkem deset lidí infikovaných koronavirem.

Podívejte se na novou nemocnici ve Wu-chanu, která vznikla za deset dní: