Šíří se rychle a snadno. Z čínského koronaviru bude pandemie, shodují se vědci

Stále více vědců se shoduje, že z epidemie nového koronaviru, který pochází z Číny, se pravděpodobně stane pandemie. To znamená, že se rozšíří na více kontinentů. Nikdo ale nedokáže odhadnout, kolik lidí se nakazí a zemře, protože o viru se ví stále málo informací.

Zatím se zdá, že pro zdravého a mladého člověka znamená nákaza virem 2019-nCov zhruba to samé jako chytit obyčejnou chřipku. Může se objevit kašel, rýma a zvýšená teplota, která ale za pár dní odezní. Riziko, že se nákaza projeví smrtelným zápalem plic, je malé.

Současné statistiky ukazují, že na nákazu zemřou jen dvě procenta z nakažených.

Přesto se kvůli koronaviru dostalo v Číně na 60 milionů lidí do karantény. Některé země jako USA, Česko, Itálie, Vietnam, Jižní Korea, Indonésie nebo Filipíny zrušily či omezily přímou leteckou dopravu s Čínou. Z města Wu-chan, odkud se nákaza šíří, státy evakuují své občany.

Nejde jen o zbytečné vyvolávání paniky? Podle odborníků nikoliv. "Je to velmi, velmi nakažlivé a téměř určitě z toho bude pandemie. Ale bude to katastrofa? Netuším," řekl pro americký deník The New York Times Anthony Fauci z amerického Národního ústavu pro alergii a infekční choroby.

Podobně hovoří i epidemiolog Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. "Velmi pravděpodobně dojde k pandemii, a to ze dvou důvodů," uvedl pro Aktuálně.cz. "Velká část nakažených má podle všeho lehčí průběh, a tak se pohybuje v populaci a roznáší virus dál. Druhý důvod je ten, že se nákaza přenáší v inkubační době. Což je způsob, který je velmi těžké dostat pod kontrolu. Vypadá to, že virus je poměrně vysoce infekční, protože stačí relativně omezený kontakt a už se můžete nakazit."

Inkubační doba je období mezi nakažením organismu a samotným vypuknutím nemoci. V případě tohoto koronaviru trvá až dva týdny. Člověk, který je virem nakažený, ho tak může poměrně dlouho přenášet, aniž by sám pocítil nějaké příznaky.

Proč je koronavirus nebezpečný

Nakažených je v tuto chvíli už přes 20 000. Čínský koronavirus nesoucí označení 2019-nCov tak už co do počtu pacientů překonal o něco starší SARS, na který mezi lety 2002 a 2003 zemřelo skoro 800 lidí. Podle Rastislava Maďara ale vidíme jen vrchol ledovce, protože o spoustě pacientů se neví a ti přicházejí každý den do kontaktu s dalšími lidmi.

Zemřelo už přes 420 lidí, zatím především chronicky nemocní nebo staří lidé. Nebezpečí koronaviru tedy nespočívá v riziku úmrtí.

Deník New York Times koronavirus 2019-nCov srovnal s jinými pandemiemi, které se v minulosti objevily. SARS zabil 10 procent nakažených, jeho vážnější blízkovýchodní příbuzný MERS jednoho pacienta ze tří.

"De facto je tento virus méně nebezpečný, my říkáme patogenní, než SARS," popisuje epidemiolog Maďar. "Smrtnost (poměr počtu zemřelých na počet nakažených - pozn. red.) časem nejspíš ještě klesne. Ukáže se, že z počtu nakažených zemře ještě méně pacientů. Na druhou stranu kvůli tomu, že se vylučuje i v inkubační době a má mírnější projevy nákazy, se daleko víc rozšíří po světě. Tím pádem i malá smrtnost nakonec způsobí, že obětí bude celkově pravděpodobně víc než u SARS. Smrtnost je menší, ale úmrtnost, tedy celkový počet zemřelých, bude možná výrazně vyšší," dodává.

Relativně nízká smrtnost byla například i u španělské chřipky, která se rozšířila v roce 1918. Přesto šlo ale o jednu z nejtragičtějších pandemií v historii lidstva, protože se tak rozšířila, že i nízké procento zemřelých znamenalo až 50 milionů lidí.

Karanténa jako jediné řešení

Jak se vůbec dá takový virus zastavit? SARS se před 17 lety šířil asi devět měsíců a zastavit se ho podařilo až tím, že se izolovali všichni nakažení jedinci. Podle Rastislava Maďara ale svět měl tehdy štěstí, protože příznaky nákazy byly mnohem vážnější, a tedy viditelnější.

"Když dostanete nemoc, která je takto těžká a připoutá vás na lůžko, automaticky se dostanete do určité izolace. Nechodíte mezi lidi. U nakažených tímto novým koronavirem to ale může být jinak. SARS způsoboval těžké infekce a to paradoxně pomohlo kontrole," vysvětluje český lékař.

Koronavirus 2019-nCov Nový koronavirus s názvem 2019-nCov zabil přes 400 lidí, více než dvacet tisíc osob je nakažených. Mimo Čínu jsou potvrzeny desítky případů, první úmrtí oznámily Filipíny a Hongkong. V Česku se zatím ani jedno podezření nepotvrdilo. Virus způsobuje onemocnění dýchacích cest od obyčejné chřipky až po smrtelně nebezpečný zápal plic. Nefungují na něj antibiotika ani běžné léky proti chřipce. V karanténě se ocitly miliony Číňanů z ohnisek nákazy. Některé země jako USA, Česko nebo Itálie zrušily či omezily přímou leteckou dopravu s Čínou. České ministerstvo zahraničí doporučuje do části Číny zasažené virem vůbec necestovat. Informace o riziku nákazy průběžně aktualizuje na webových stránkách. Situaci mapuje také Světová zdravotnická organizace.

V Číně je podle odhadů v izolaci přes 60 milionů obyvatel. Několik obřích měst včetně Wu-chanu, odkud se nákaza začala šířit, je v karanténě. Na dalších místech je omezená doprava, a to včetně meziměstské. Bezprecedentní opatření už fungují dva týdny.

Podle Rastislava Maďara je to jediné možné řešení a Čína za to zasluhuje pochvalu. "Když nemoc roznáší lidé s lehkými příznaky, nebo dokonce bez příznaků, tak jediné efektivní řešení je zabránit vystavení zbylé populace nemoci nebo ho alespoň co nejvíce omezit. Asi bychom ale jen těžko našli jinou zemi, která by k tak radikálním krokům přistoupila," dodává.

