Sedm barmských vojáků dostalo za masakr Rohingů ve vesnici Indin trest šest až deset let vězení. O bezprecedentním rozhodnutí soudu informoval na facebooku vrchní velitel barmské armády. "Čtyři důstojníci byli degradováni a odsouzeni na deset let do vězení. Degradováni byli i další tři vojáci, kteří byli odsouzeni k šesti letům vězení," napsal generál Min Aun Hlain. Barmská armáda sice přiznala, že vojáci vesničany zavraždili, podle agentury AFP ale nepřipustila, že události ve vesnici Indin jsou součástí mnohem širšího plánu etnické čistky, jak počínání armády v Arakanském státě na východě Barmy nazývá OSN. Ze země od loňského srpna kvůli represím uprchlo na 700 000 muslimských Rohingů.

autor: ČTK | před 38 minutami