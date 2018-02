před 3 hodinami

Britský ministr zahraničí Boris Johnson v neděli s barmskou civilní vůdkyní Do Aun Schan Su Ťij hovořil o situaci v Arakanském státě na severu Barmy, který je domovem menšinových Rohingů. Johnson do Barmy přicestoval z Bangladéše, kde se setkal s Rohingy, kteří tam uprchli před násilím z Barmy. Podle britského ministerstva zahraničí Johnson se Su Ťij probíral přípravy návratu uprchlíků do Barmy. Johnson, který se pak vydal do Arakanského státu, na twitteru napsal, že je nutné, aby barmské úřady nechaly plně a nezávisle vyšetřit násilí, jež se v této části Barmy odehrálo. Je podle něj také třeba zajistit podmínky pro to, aby se Rohingové mohli vrátit.

