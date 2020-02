Noční obloha se navždy změní, varují vědci. Příliš rychle na ní přibývají satelity

Rádiové vlny jsou pro astronomy velmi důležité. Závisí na nich průzkum hlubokého vesmíru, v němž nejsou jednotlivé objekty viditelné. Díky rádiovým vlnám tak například loni poprvé vznikl obrázek černé díry. Na druhé straně ale stojí soukromé firmy, které vysílají na oběžnou dráhu Země stovky satelitů. Vědci se bojí, že tím v budoucnu naruší zkoumání vesmíru.

Satelity míří na oběžnou dráhu Země hlavně kvůli internetovému připojení, které chtějí firmy rozšířit i do jinak nepřístupných koutů planety. Významný krok k tomuto cíli učinila v únoru britsko-americká společnost OneWeb, která vypustila 34 satelitů. Celkem by měla síť čítat 650 satelitů a vysokorychlostní připojení by poskytovala už v příštím roce.

K internetu se pak připojí každý, "ať už je na zemi, na moři nebo ve vzduchu", uvedla pro americký deník New York Times Ruth Pritchard-Kellyová ze společnosti OneWeb. Kromě ní mají podobný plán i firma SpaceX Elona Muska nebo nejbohatší muž planety a zakladatel internetového obchodu Amazon Jeff Bezos.

Existují ale i odpůrci, a sice astronomové a další vědci zkoumající vesmír. Jejich obavy se zaměřují především na satelity, které zhoršují viditelnost pro teleskopy a zasahují do rádiových frekvencí.

Vědci díky rádiovým vlnám vyzařujícím z objektů odhalují vzdálené planety nebo plynová mračna.

Aby byl výzkum co nejpřesnější a soukromé firmy nezasahovaly do výzkumu, americká vláda hlídá frekvence. V případě satelitů OneWeb a SpaceX jsou však frekvence blízko těch chráněných. "Je to, jako když máte dva byty vedle sebe. Do jisté míry zůstává zvuk jen v jednom bytě, ale když začne být hlasitější, je slyšet i ve druhém," popisuje obavy vědců meteorolog Jordan Gerth z University of Wisconsin.

Z tohoto důvodu měly firmy na dalším postupu spolupracovat s americkou Národní radioastronomickou observatoří. Zatímco společnost Elona Muska došla ke zdárnému výsledku, OneWeb se jednání dva roky vyhýbala. Dodnes nemá s observatoří podepsanou dohodu o nezasahování do rádiových frekvencí, píší New York Times.

Zářivější než hvězdy

Nejde pouze o zkoumání hlubokého vesmíru, satelity také změnily scenérii, kterou při pohledu na noční oblohu vidíme. Během roku na ní pro Američany nebo obyvatele západní Evropy přibylo 240 satelitů.

Nejde ale jen o jejich počet, satelity SpaceX jsou i viditelnější, než vědci čekali - výrazně odrážejí sluneční světlo. "Jsou pravděpodobně zářivější než 99 procent existujících objektů na oběžné dráze Země," uvádí pro americký časopis The Atlantic profesor z Michiganské univerzity Pat Seitzer.

One effect of the Starlink satellites I didn't expect: More UFO reports! https://t.co/0D7BCjWMDe — Marina Koren (@marinakoren) February 6, 2020

Astronomům zkoumajícím vesmír pomocí dalekohledů už nyní sluncem ozářené satelity občas pokazí záběr oblohy. Do budoucna se to zřejmě bude dít častěji a mezi světlem satelitů se mohou ztratit i komety, popisuje The Atlantic.

"Někdo si postaví boudu, která mi zkazí výhled o 30 centimetrů, a já si na to můžu stěžovat. Někdo ale vypustí tisíce satelitů na nebe a já nemůžu dělat vůbec nic?" diví se astronom Krzysztof Stanek.

Italští vědci proto vyzývají, aby se tento problém řešil pomocí zákonů. "Pokud se nic nezmění, budeme mít brzy potíže s pozorováním oblohy," cituje je mezinárodní vesmírný časopis Room. "Poškodí to naše kulturní dědictví - noční nebe. A vzniknou také finanční škody v rádiové astronomii a dalších oborech."

Stejný názor má i právník specializující se na vesmírné právo Chris Johnson: "Je načase, aby se širší vesmírná komunita zamyslela, na čem záleží víc: na pozemní astronomii a tradičním pohledu na noční oblohu, nebo na levnějším internetu z vesmíru?"

"Musíme ihned s firmami pracovat a pokusit se je přesvědčit o hodnotě vytváření tak málo jasných satelitů, jak jen je to možné," myslí si profesor Seitzer. Podle něj už na regulace a zákony není čas.

Pohled, před kterým není úniku

Po vypuštění zářivých satelitů se společnost SpaceX zavázala, že se pokusí jejich viditelnost zmírnit. Letos firma plánuje vyslat celkem 1500 nových satelitů Starlink. Kolik z nich bude v tmavší úpravě, ale není jasné.

Celkem chce mít na oběžné dráze 42 tisíc satelitů, Jeff Bezos plánuje síť s více než třemi tisíci.

Pokud firmy vypustí všechny satelity, se kterými počítají, a neudělají výraznější kroky ke snížení jejich viditelnosti, změní se noční obloha pro každého člověka na Zemi, píše magazín The Atlantic. "Když mě to přestane bavit v Columbusu (americké město - pozn. red.), můžu se přestěhovat do odlehlé chatky a odpojit se od internetu. Ale všichni lidé na světě, kteří se kdy budou chtít podívat na nebe, se budou muset zároveň dívat na satelity Starlink," říká astronom Stanek.

Video: 60 satelitů SpaceX vytváří světelnou stopu nad Nizozemskem