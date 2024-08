"Významné." Analytici varují před novou ruskou zbraní, trhá pancíř na desítky metrů

Rusko stále častěji na ukrajinské pozice útočí masivními třítunovými klouzavými bombami FAB-3000. Pro Ukrajinu je navíc při současných schopnostech prakticky nemožné je sestřelit.

Obrovskou klouzavou bombu FAB-3000 M-54 poprvé Rusové na Ukrajině použili teprve před měsícem. Od té doby je ale hojně využívaná. Videa kolující po sociálních sítích dokazují její obrovskou ničivou sílu a výrazný dosah výbuchu, který může zničit vše, co jí stojí v cestě. Server ArmyRecognition uvádí, že puma obsahuje 1,4 tuny výbušnin. Jejich síla je tak velká, že exploze dokáže roztrhat pancíř do vzdálenosti 42 metrů od místa výbuchu, přičemž smrtící střepiny létají až 260 metrů daleko.

Zbraň Moskva speciálně upravila a z "hloupé bomby" vznikla přesně naváděná munice, kterou mohou ruské stíhací bombardéry Su-34 odpalovat na ukrajinské pozice z bezpečné vzdálenosti mimo dosah jejich moderních systémů protivzdušné obrany.

Rusové zbraň na účinnou klouzavou bombu přeměňují tak, že ji vybaví jednotným plánovacím a korigovacím modulem. Díky této kombinaci je munice naváděná pomocí GPS. Zároveň využívá výsuvná křídla pro zvýšení přesnosti doletu.

Analytici z amerického think-tanku Institut pro studium války (ISW) už minulý měsíc varovali, že nasazení FAB-3000 je "významným vývojem", který může mít ničivé důsledky pro pozice ukrajinské armády a civilní infrastrukturu.

Problémem není pouze její použití, ale i to, že není snadné ji zničit. "Rusové upravili soupravy klouzavých bomb tak, aby byly vysoce odolné vůči rušení GPS, čímž eliminovali jednu z možností, jak tyto problematické zbraně zneškodnit," uvedl pro server Business Insider odborník na vzdušné síly a technologie z think-tanku Royal United Services Institute ve Velké Británii Justin Bronk.

Po vypuštění z letadla mají klouzavé bomby krátkou dobu letu, vytvářejí malé radiolokační stopy a pohybují se po nebalistických trajektoriích. Díky těmto vlastnostem je obtížné je odhalit a zachytit. Ukrajina si podle odborníků nemůže dovolit plýtvat svými už tak napjatými zásobami raket protivzdušné obrany ve snaze sestřelit tuto munici za letu.

Jedinou spolehlivou možností pro Ukrajinu je proto zachytit letoun ještě před startem. Aby bombardér Su-34 dopadla, musí ho buď sestřelit ještě na zemi, nebo ho zneškodnit ve vzduchu - dříve, než stihne shodit svůj ničivý náklad.

Aby Kyjev mohl zachytit letadla ve vzduchu, musel by své nejmodernější systémy protivzdušné obrany posunout blíže k frontové linii. Nejúčinnější by k tomuto úkonu byl americký taktický raketový systém Patriot. Ukrajina jich má ale jen několik a soustředí je hlavně na ochranu větších měst daleko za frontovou linií. Umístit je blíž bojům by znamenalo vystavit je vyššímu riziku zničení. A to si Ukrajinci nemohou dovolit.

Ukrajincům tak zbývá pokusit se zasáhnout letecké základny uvnitř ruského území, z nichž startují stíhací bombardéry Su-34 nesoucí FAB-3000, což by mohlo narušit bojové výpady. I když to Ukrajina už do jisté míry dělá pomocí podomácku vyrobených bezpilotních letounů s dlouhým doletem, ideálním řešením by bylo využití západních zbraní, což ale nařízení zakazují.

"Ukrajinci proto požadují, aby měli možnost střílet na cíle v Rusku. To by jim umožnilo zničit ruské dělostřelecké prostředky, a tudíž by mohli přesunout svůj Patriot k frontovým hranicím, aniž by se museli obávat o jeho sestřelení," popsal analytik zabývající se Ruskem George Barros.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně apeloval na Bidenovu administrativu, aby upustila od všech omezení pro použití zbraní dlouhého doletu, jako jsou střely ATACMS, k úderům uvnitř Ruska, a argumentoval tím, že je to nezbytné pro zmírnění hrozby klouzavých bomb. Vzhledem k tomu, že se FAB-3000 na bojišti objevují stále častěji, dá se předpokládat, že jeho výzvy budou ještě naléhavější.

