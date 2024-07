"Tyhle reakce jsem nečekal." Český sociální experiment se na Ukrajině stal hitem

Video sociálního experimentu z Ostravy, kde důchodce nadává Ukrajince, obletělo Ukrajinu. “Vidělo ho tam asi osm milionu lidí. Proletělo všemi médii, všichni to sdíleli. Rezonovalo tam mnohem víc než v Česku,” říká dokumentarista a autor projektu CzeXperiment Jan Látal.

Když herec představující naštvaného důchodce nadával Ukrajince, kterou hrála herečka, lidé se jí zastali a pomohli jí. "Překvapilo mě to, nečekal jsem, že ty reakce budou takhle pozitivní. Když jsme ale tváří tvář tomu utrpení, chováme se jinak, než když jsme odděleni obrazovkou, kde vidíme jen hejty. Ve většině lidí se to lidství probudí a to bylo vidět i na tom výsledku," popsal Látal.

I herečka Lumíra Přichystalová, která v pokusu představovala Ukrajinku, byla z výsledku v šoku. "Vůbec jsem nečekala, co to se mnou emočně udělá. Bylo to drsný, cítila jsem se opravdu ohroženě, i když to bylo hrané, a zároveň dojatě, když se mě lidé zastávali," vysvětlila.

Projekt CzeXperiment se zaměřuje i na další menšiny - například Romy. V dalším experimentu filmař zkoumal, zda se více lidí zastane ženy bílé pleti nebo Romky. V tomto případě byly výsledky horší - lidé Romce nejen že nepomohli sebrat rozsypané pomeranče, ale někteří do nich ještě kopli. "Otázka rasismu vůči Romům je tady zakořeněná a většina společnosti podle mě cítí nějaký rasismus vůči Romům a nedokážu říct, čím to je," uvedl dokumentarista.

Nedávno Látal prováděl experiment i v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. "Asi osmdesát vězenkyň hlasovalo v otázkách, které se týkaly třeba zneužívání a domácího násilí, toho, jestli se cítí šťastné, jak se cítí ve vězení, jestli by chtěly být požádané o roku. To hlasovaly skoro všechny, že ano," řekl.

"V druhém kole hlasovali i zaměstnanci: vychovatelé, kněz, psycholožka, sociální pracovnice. Vzešly z toho zajímavé výsledky. Například, že se na rozdíl od hasičů či policie cítí nedocenění, protože jejich povolání nemá takovou prestiž. Na otázku, jestli mají pocit, že jsou ve vězení a žijí život za mřížemi, odpovídala většina ano," dodal autor projektu CzeXperiment k nejnovějšímu videu, které vyjde v září.

Co chtěl říct dokumentarista trochu bizarnějším pokusem s reflexní vestou? Odpovídají lidé pravdivě v hlasováních CzeXperimentu ohledně choulostivých otázek jako "Šikanovali jste někdy někoho"? A proč se autor projektu zaměřuje na lidi, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění? Dozvíte se ve videu v úvodu článku.