Sebevražedné lidské vlny. Ruská taktika mlýnku na maso připomíná Islámský stát

Bitvy na frontové linii mezi ukrajinskými obránci a ruskými okupanty připomínají lidská jatka. Videa natočená drony zachycují pole a silnice poseté těly. Ruští velitelé vsadili na heslo "kvantita znamená i kvalitu", a tak posílají vojáky na zteč ve vlnách.

Ztráty v takovém boji jsou obrovské, protože vojáci jdou vstříc palbě. Někdy v obrněných vozidlech a tancích, jindy ani to ne.

Tímto způsobem Rusové v únoru po téměř pěti měsících dobyli východoukrajinskou Avdijivku a několik přilehlých vesnic. Postoupili také o několik kilometrů na severu u města Kupjansk.

"Jejich vítězství je vykoupeno neskutečnými ztrátami. Dříve nebo později dojdou do bodu, kdy takhle nebude možné pokračovat. Ruský prezident Vladimir Putin je chladný a brutální diktátor, kterého oběti na vlastní straně vůbec nezajímají. Je obtížné něco takového pochopit," prohlásil bývalý ředitel americké Ústřední zpravodajské služby a někdejší velitel jednotek USA v Iráku David Petraeus poté, co se ukrajinská armáda stáhla z Avdijivky.

Putin se k počtu mrtvých ruských vojáků nevyjadřuje, nezmiňují se o nich ani tamní státní média.

Hrnou se další a další vojáci

O těžko uvěřitelném rozsahu obětí na straně Moskvy promluvil minulý měsíc voják ruské armády a válečný bloger Andrej Morozov. Na sociální síti Telegram s odvoláním na své kolegy přímo z bojiště napsal, že jen při bojích u Avdijivky zemřelo 16 tisíc ruských vojáků. Znamenalo by to, že při jedné pětiměsíční bitvě na Ukrajině padlo víc Rusů než sovětských vojáků za deset let války v Afghánistánu. Tam během let 1979 až 1989 zahynulo necelých patnáct tisíc příslušníků ozbrojených sil Sovětského svazu. Na Morozova se snesla kritika i ve vysílání ruské státní televize, muž poté spáchal sebevraždu.

Důstojník ukrajinské armády a bývalý vojenský pilot Oleksij Melnyk tento týden v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že Putinovo vojsko Ukrajince v Avdijivce prostě přetlačilo silou a početně. "Ve finále tam Rusové shazovali půltunové a tunové bomby z letadel. Všechno zničili, ale jsou tam," popsal. Uznávaný estonský válečný bloger Artur Rehi přirovnal bojovou strategii okupantů k "mlýnku na maso".

Loni přímo z místa popsal taktiku nepřítele příslušník 93. mechanizované brigády ukrajinské armády Vadim Adamov, který bojoval v okolí Bachmutu. "Mají několikanásobně víc vojáků než my, ale disponují starou technikou a starou strategií z druhé světové války. K našim pozicím posílají dvacet třicet lidí s cílem pozice dobýt, většinou je ale zničíme palbou. Pořád se to opakuje znovu a znovu. Vrhají na nás další a další vojáky," vylíčil pro Aktuálně.cz Adamov.

Taktika džihádistů

Z armád v moderních dějinách lze taktiků Rusů přirovnat k džihádistům z Islámského státu v Iráku a Sýrii. Ti se v nákladních automobilech, dodávkách nebo speciálně upravených vozidlech a často bez neprůstřelných vest vrhali přímo proti obranným liniím protivníků, bez ohledu na ztráty.

Tímto způsobem zatlačili v roce 2015 iráckou armádu ze severní části země až k Bagdádu. Ozbrojenci Islámského státu se nebáli smrti, protože mnozí z nich věřili, že vstoupí jako mučedníci do ráje.

Kurdský voják, s nímž Aktuálně.cz hovořilo v roce 2016 v Iráku na frontové linii mezi Kurdy a Islámským státem, popsal, že "džihádisté útočí znovu a znovu, dokud je nestřelíme do hlavy". "Jsou to blázni, kteří sem přišli zemřít," vylíčil. Tato charakteristika podle dostupných informací z bojiště sedí i na mnoho ruských vojáků na východě Ukrajiny.

Britské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že jeho analytici odhadují počet mrtvých či zraněných Rusů za dva roky konfliktu na Ukrajině na 355 tisíc. Minulý měsíc byl pro Moskvu podle těchto dat z hlediska lidských ztrát vůbec nejhorší od začátku války. V průměru denně zemřelo nebo utrpělo zranění 983 vojáků.

Kyjev ztráty také nezveřejňuje, až předminulý týden u příležitosti druhého výročí ruské agrese prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že zemřelo 31 tisíc vojáků.

Video: Rusko převzalo kontrolu nad Avdijivkou na východě Ukrajiny poté, co Kyjev stáhl vojáky (19. 2. 2024)