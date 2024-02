V Avdijivce zahynulo 16 tisíc našich vojáků, napsal ruský bloger. Pak záhadně zemřel

Bývalý voják ruské armády Andrej Morozov v pondělí na sociální síti Telegram, kde ho sledovalo skoro 112 tisíc lidí, zveřejnil informaci o ruských ztrátách v téměř pětiměsíční bitvě o východoukrajinské město Avdijivka. S odvoláním na své zdroje přímo na frontě tvrdil, že tam zemřelo 16 tisíc Rusů. Po kritice příspěvek smazal. Ve čtvrtek zemřel, podle ruské policie spáchal sebevraždu.

Na svém účtu také napsal, že ukrajinských vojáků zemřelo mnohonásobně méně a Rusové, kteří o víkendu město dobyli, ztratili přes tři stovky obrněných vozů. Jeho profil se jmenuje Píšou nám z Janniny - Jannina je řecké město a není jasné, proč Morozov zvolil právě tento název, možný je odkaz na román Hrabě Monte Christo.

Na ruského blogera se snesla kritika, po níž příspěvek smazal. Podle oficiální zprávy ruské policie spáchal sebevraždu. "Říkal, že měl problémy kvůli tomu, jak informoval o situaci na frontě. Volal mu někdo z armádního velení. Dnes jeho kamarádi oznámili, že je mrtvý," napsal na Telegramu jiný válečný bloger a pozorovatel, který si říká Dva majorové.

Čtyřiačtyřicetiletý Morozov, kterému se přezdívalo Murz, byl po zveřejnění zprávy o mrtvých v Avdijivce vystaven tvrdé kampani v ruské státní televizi. Ruský propagandista Vladimir Solovjov ho označil za zrádce a škůdce, podobně hovořili i účastníci televizních debat na kanálu Rossija 1.

Z dostupných zpráv nelze dopátrat, zda Morozova někdo zavraždil, nebo zda si skutečně vzal život kvůli štvanici, která se proti němu rozpoutala. Ukrajinci kvůli jeho smrti nesmutní. Nebyl to člověk, který se stavěl proti válce, již Moskva předloni na Ukrajině rozpoutala. Naopak. "Byl to fanatický ukrajinofob a stalinista. Bojoval proti Ukrajině na Donbase v roce 2014, podporoval vraždění a genocidu Ukrajinců," uvedl ukrajinský novinář Denis Kazanskij.

Podle obvykle dobře informované ukrajinské internetové televize Espreso.tv se Morozov zastřelil. "Udělám to sám. Zastřelím se," napsal v příspěvku. "Rusko je můj domov, ale je v zajetí nepřátel. Těmi, kteří umějí jen lízat zadnice těch, kdo jsou u moci. Generály, kteří obětují tisíce vojáků, jen aby se proslavili. Novináři, kteří postavili svoji kariéru na vysílání lží," uvedl Morozov. "Dlouho jsem nacházel sílu bojovat, ale teď už ne. Doktoři na pitevně se asi budou divit, jak jsem se s takovými vnitřnostmi roky držel na nohou," dodal.

Morozov byl přítelem ruského nacionalisty Igora Girkina, který také válčil proti ukrajinské armádě v roce 2014 a soud ho poslal na čtyři roky do vězení poté, co kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina za špatná rozhodnutí a nesprávně vedenou válku.

Pokyn k ústupu z Avdijivky vydal v sobotu vrchní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj. Ve zničeném a opuštěném městě hrozilo zbývajícím vojákům obklíčení. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu před televizními kamerami v Kremlu v rozhovoru s Putinem prohlásil, že "bitva o Avdijivku vstoupí do ruských vojenských učebnic".

Pokud jsou údaje o 16 tisíc mrtvých vojácích pravdivé, znamenalo by to, že ruská armáda ztratila v pětiměsíční bitvě víc lidí než ta sovětská během války v Afghánistánu v osmdesátých letech minulého století. Během deseti let tam zahynulo 14 tisíc sovětských vojáků.

Video: Rusové jsou v Avdijivce, Ukrajinci se stáhli (19. 2. 2024)