Další potíž pro Ukrajince. Rusové si chválí Muskův Starlink, urychlil pád Vuhledaru

V jedné oblasti byly ukrajinské jednotky nad těmi okupačními dlouhou dobu ve výhodě - měly k dispozici rychlý internet, přes který ovládaly drony, a měly i lepší přehled o dění na bojišti. O tu ale nyní přišly, protože ke stejné technologii se navzdory sankcím dostalo Rusko.

Zatímco ruští vojáci se museli na bojišti spoléhat na vysílačky a nepřesné popisy toho, co vidí a kde se pohybují, bránící se Ukrajinci používali vysokorychlostní internet. Operace, které dříve trvaly minuty, najednou zabraly jen pár vteřin. V přímém přenosu mohli Ukrajinci sledovat dění na bojišti, k dispozici měli živé záběry z dronů a dostávali přesné souřadnice. Jejich útoky tak mohly být přesnější a ničivější.

Už od začátku války jim s tím pomáhala americká technologie Starlink, která spojuje zakoupený terminál s jedním z více než sedmi tisíc satelitů na nižší oběžné dráze. Ty pak poskytují rychlý a spolehlivý internet.

Technologie používá i armáda Spojených států, která ji označuje za "revoluční", jak pro americký deník Washington Post uvedla Clare Hopperová, působící ve Vesmírných silách USA.

V posledních měsících se ale objevují zprávy o tom, že Rusko si pořizuje stejnou technologii, ke které by kvůli západním sankcím vůbec nemělo mít přístup. S jejím použitím se ruské útoky stávají přesnější a umírá při nich více lidí. Nespolehlivá rádiová komunikace mezi vojáky a veliteli také vymizela.

"Dříve Rusové nemohli kontrolovat některé své pohyby, manévry, dělostřelectvo a pěchotu," vysvětlil ukrajinský voják jménem Eugene, který operuje s drony v 93. mechanizované brigádě. "Teď se jenom zlepšují a bohužel to je něco, co se děje plošně," citoval ho americký deník.

Díky tomu Rusko postoupilo vpřed u Vuhledaru. "Převálcovali nás," zhodnotil nejmenovaný voják ze 72. mechanizované brigády, která bránila město na východě Ukrajiny od začátku invaze v únoru 2022. Na začátku října se však museli stáhnout a město padlo do rukou Rusů.

Ruští vojáci vychvalují Starlink

Technologie poskytující internet využívaný ukrajinskou armádou pochází od společnosti SpaceX, kterou vlastní miliardář Elon Musk. Aby k ní nemělo přístup i Rusko, uvalily Spojené státy na vývoz terminálů sankce. Legální cestou se k nim proto Kreml dostat nemůže.

Jak se ale přesvědčil deník Washington Post, obchodníkům se daří zákazy obcházet. Potřebné terminály, většinou zakoupeny v Evropě a dovezeny přes Spojené arabské emiráty, nabízí rovnou několik ruských stránek. Ty přímo uvádí, že mají využití ve "speciální vojenské operaci", jak válku označují ruské úřady. Prodeje probíhají přes síť Telegram a jeden terminál vyjde v přepočtu na 23 tisíc korun. Následně poskytovateli, tedy přímo SpaceX, platí uživatelé každý měsíc poplatek.

Terminál se aktivuje po zadání telefonního čísla, bankovního účtu a e-mailu. V pokynech na ruských stránkách stojí, že technologie se nemá aktivovat v Rusku a že by k tomu měli zákazníci použít zahraniční číslo - nejlépe ukrajinské. Čísla ze zemí v Evropské unii totiž mohou být po pár měsících zablokována.

Obchodníci mají také propagační videa, ve kterých vystupují ruští vojáci. "Používáme Starlink už asi měsíc. Nemáme výhrady, rychlost je dobrá. Technická podpora pracuje dobře," říká jeden z nich. "Internet lítá, chlapi jsou šťastní. Pánové, doporučuju," prohlašuje jiný.

Kolik terminálů Kreml nakoupil, není jasné. Ukrajinci, kteří s okupanty bojovali u města Avdijivka, ale uvedli, že jich protivník vlastní tolik, že je nemusí mít jen velitelé, ale mohou je rozdat do každého týmu. "Mají jich hodně… Používají je stejně jako my," popsal ukrajinský pilot dronů jménem Tymofij ze 47. mechanizované brigády.

"To je to, co nás zabíjí," dodal jeho velitel Alexander.

Ukrajinci Muskovi nevěří

S vymáháním dodržování sankcí by mohla pomoct přímo společnost SpaceX. Ta se zavázala, že společně s vládou Spojených států pracuje na tom, aby "zabránili Rusku v nedovoleném používání terminálů Starlink na okupované Ukrajině".

Toho by firma mohla docílit tak, že vyřadí na dálku z provozu jednotlivé terminály. Potřebuje k tomu pouze jejich identifikační číslo, případně vyřadí všechny terminály v určité oblasti. Toho se ale obávají i samotní Ukrajinci, protože na předních liniích by se to mohlo dotknout i jich samotných.

Přesto si Ukrajinci nejsou jistí, natolik by chtěl být Elon Musk nápomocný. Jeho dřívější kroky a prohlášení totiž naznačovaly, že má blíž k ruskému režimu než k bránící se ukrajinské vládě. V minulosti už vypnul Ukrajině signál Starlinku, nedal svolení s využíváním internetu v Černém moři, kdy Ukrajinci chtěli pomocí vodních dronů zaútočit na ruskou flotilu, nebo konzultoval své kroky s ruským velvyslancem ve Washingtonu.

Zároveň odmítl nadále poskytovat Ukrajině internet zdarma. Účet za jeho používání poslal Musk vládě Spojených států - za šest měsíců si naúčtoval 14,1 milionu dolarů (326 milionů korun).

