Ukrajincům přibývá na bojišti nepřítel. Severokorejská pěchota nahradí Rusům ztráty

Nejen balistické rakety a tisíce kusů dělostřelecké munice, ale i vojáci na bojišti. Severní Korea se stále více zapojuje na straně Ruska do války proti Ukrajině.

Zelenskyj: Tajné služby mi hlásí, že se Severní Korea fakticky zapojila do války | Video: Reuters

Jihokorejská rozvědka, která má obvykle ověřené informace o dění v KLDR, upozornila na přesun severokorejských armádních expertů na okupovanou Ukrajinu a do Ruska. Jsou to lidé, kteří pomáhají s obsluhou a údržbou severokorejských zbraní, které Pchjongjang Rusům poskytl na základě dohody vůdců obou zemí.

Ukrajinský analytik Andrij Kovalenko s kontakty v armádní rozvědce napsal na sociální síti Telegram, že Severokorejci začali osobně dohlížet na odpalování raket KN-23, protože ty několikrát selhaly a nezasáhly stanovený cíl.

Jihokorejské ministerstvo obrany uvádí, že jednotky severokorejské pěchoty jsou už na výcviku v Rusku a zasáhnou do války, aby nahradily v ruské armádě velké ztráty při dobývaní východoukrajinských měst. "Rusko a Severní Korea podepsaly dohodu, která znamená vytvoření vojenské aliance. Máme informace, na základě kterých máme důvod věřit, že severokorejská pěchota se chystá do války na Ukrajině," prohlásil jihokorejský ministr obrany Kim Jong-hjun.

Uvedl, že zpráva o smrti šesti severokorejských důstojníků při ukrajinském vzdušném úderu nedaleko okupovaného Doněcka 3. října je "velmi pravděpodobně" pravdivá.

Severokorejská armáda má ve zbrani v aktivní službě přes 1,2 milionu lidí a její zásoby munice i zbraní jsou obrovské. Ekonomika země je plně podřízena armádním potřebám. Podle Institutu mezinárodních strategických studií má téměř jistě přes dvacet tisíc kusů dělostřelecké techniky. Podle agentury Reuters poslala od loňského září Severní Korea Rusku přes šestnáct tisíc kontejnerů s dělostřeleckou municí.

Státní duma - dolní komora ruského parlamentu - má v nejbližších dnech ratifikovat smlouvu o strategickém partnerství se Severní Koreou. V textu je pasáž o vzájemné pomoci obou zemí v případě napadení.

Moskva také v posledních dvou letech stupňuje nepřátelskou rétoriku proti Soulu, protože ten zveřejnil záměr dodat zbraně Ukrajině. "Byla by to velká chyba a vedla by k rozhodnutím, která jihokorejskou vládu rozhodně nepotěší," varoval Putin letos během své návštěvy Vietnamu. "Na Korejském poloostrově nebude klid, dokud se Jižní Korea a její spojenec USA nevzdají agresivních cílů vůči KLDR," prohlásila nedávno mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

Ruské úřady také od začátku letošního roku zadržují ve vazební věznici Lefortovo u Moskvy Jihokorejce Pak Won-suna obviněného ze špionáže. Zadržela ho policie ve Vladivostoku poté, co se pokoušel kontaktovat v regionu severokorejské dělníky najímané ruskými firmami na práci.

Severokorejskému lídrovi Kim Čong-unovi se podpora Ruska vyplatí. Moskva mu posílá za výhodné ceny ropu a další suroviny či zboží. Severokorejské zbrojní továrny vyrábějí drony, které jsou kopií ruských bezpilotních letounů Lancet-3. Se souhlasem Kremlu.

Ruské vedení také Kimovi garantovalo, že už v Radě bezpečnosti OSN nepodpoří žádné sankce vůči jeho zemi. Nebude se tak opakovat rok 2006, kdy Rusko hlasovalo pro rezoluci číslo 1718, uvalující na KLDR tvrdé ekonomické sankce kvůli testu jaderné zbraně.

Ruku v ruce s tím stupňuje Kim svoji rétoriku. Minulý týden při projevu na univerzitě v Pchjongjangu řekl, že nezaváhá s nasazením jaderných zbraní proti Spojeným státům a Jižní Koreji, pokud si to situace vyžádá.

