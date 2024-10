Zlom v terorizování Ukrajinců. Zpravodajka popsala ničivé dopady nové ruské pumy

"Ruská armáda používá Charkov jako experimentální polygon pro letecké pumy. Jsou levné a je jich dost, ruští inženýři je modifikují a vylepšují," říká ve Spotlightu News válečná zpravodajka České televize Darja Stomatová. "Pro ruskou armádu je to game changer k terorizování civilního obyvatelstva," doplňuje.

Levné letecké pumy typu FAB sovětské výroby doletí vlastním pádem až do vzdálenosti 10 kilometrů. Díky modulu UMPK, o který ruští inženýři staré pumy doplnili, se ale bomba může dostat až do vzdálenosti 60 až 80 kilometrů, což představuje ohrožení pro velká města, jako jsou Sumy, Charkov nebo Záporoží.

Proti modifikovaným pumám často ukrajinská protivzdušná obrana nemůže zasáhnout, protože se pohybují velmi rychle a nemají plochou dráhu letu. Problémem je ale také jejich nepřesnost. "Tyto klouzavé bomby jsou často velmi chaotické ve svých dopadech. Z devíti pum jich pouze část dopadne na nějaký objekt a další se ztratí v poli nebo v lese," vysvětluje zpravodajka.

I z toho důvodu se Rusové snaží modifikovaným pumám stále prodlužovat doletovou vzdálenost a zlepšovat přesnost zásahu. "V případě další modifikace by pumy mohly dolétnout až za Charkov, na hranici Poltavské oblasti nebo přímo do Poltavy. Vypadá to, že se vylepšování Rusům daří, na bojišti to je vidět," doplňuje Stomatová.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.