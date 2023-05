Jedna žaloba za druhou. DeSantis stupňuje spor s firmou Disney, Trump se mu vysmívá

Na jihu Spojených států se několik posledních měsíců odehrává překvapivý boj o práva sexuálních menšin. Na jedné straně stojí republikánský guvernér Floridy a možný kandidát na příštího prezidenta USA Ron DeSantis a na straně druhé společnost Disney, která v americkém státě provozuje obrovský komplex zábavních parků. Po hádkách teď došlo i na žaloby.

Komplex Disney World sice územně spadá do dvou floridských okresů, ale funguje velmi samostatně a má různé výhody. Platí zde jiná daňová pravidla a Disney rozhoduje o nové výstavbě, kanalizaci či dodávkách vody.

Existuje ale také zvláštní dozorčí rada dohlížející na oblast Disney Worldu, jejíž nové složení nedávno jmenoval guvernér DeSantis. Nahradila tak podobnou radu, do které vybírala členy ještě společnost Disney.

Už to svědčí o napětí mezi firmou a politikem. Spor se ale nyní vyostřil, když dozorčí rada v pondělí schválila, že podá na zábavní gigant žalobu, informuje americká stanice CNN. Jde o odpověď na krok firmy, která o něco dříve sama zažalovala DeSantise a jeho spolupracovníky.

"Vzhledem k tomu, že nás společnost Disney zažalovala - ano, my jsme ji nezažalovali, ale ona nás -, nezbývá nám nic jiného než reagovat," uvedl předseda rady Martin Garcia. "Budeme hledat spravedlnost na našem vlastním dvorku," dodal.

Celý spor trvá už více než rok a v mnoha ohledech mění zaběhlé pořádky. Společnost Disney má na Floridě zábavní park už od roku 1971 a je tu jedním z největších soukromých zaměstnavatelů. Komplex leží na ploše větší než 100 kilometrů čtverečních a každoročně ho navštíví miliony turistů, připomíná britská stanice BBC. Úlevy a zvláštní pravidla čelily už dříve kritice, minulé floridské vlády ale firmu víceméně hájily.

Vše se změnilo loni, kdy společnost otevřeně kritizovala DeSantisův zákon přezdívaný "Neříkej gay", který silně omezuje, co mohou učitelé na základních školách učit v otázkách genderu nebo sexuální orientace. Po tlaku zaměstnanců, kteří na mnoha místech Spojených států stávkovali, vystoupil tehdejší ředitel společnosti Bob Chapek s tím, že má "obavy, že pokud se návrh stane zákonem, mohl by být zneužit k nespravedlivému postihu dětí a rodin gayů, leseb a nebinárních a transgender osob".

Postupná eskalace

Republikánští zákonodárci na Floridě zareagovali tak, že omezili autonomii Disney. "Rozhodně se nebudeme plazit před nějakými 'woke' manažery z Kalifornie," říkal loni DeSantis, který tím posílil své postavení uvnitř Floridy i Republikánské strany.

Podle komentátorů tak ukázal, že je ochoten tvrdě bojovat za konzervativní ideály, což podpořilo spekulace, že by se mohl postavit Donaldu Trumpovi v boji o kandidaturu v prezidentských volbách.

Mediální a zábavní společnost se ale stala těžším soupeřem, než politik předpokládal. Než jmenoval nové složení dozorčí rady, ta stará a nakloněná vedení Disney odhlasovala několik změn. Jedna zvláštní formulace například říká, že Disney bude mít kontrolu nad "svou" oblastí na Floridě až do chvíle, kdy uplyne 21 let od smrti posledního žijícího potomka krále Karla III.

Nová rada ale minulý týden odhlasovala, že uzavřené smlouvy jsou neplatné. DeSantis navíc vyhrožuje, že na společnost uvalí nová cla a daně nebo že hned vedle parku postaví vězení, upozorňuje americká stanice NPR.

To vše vyeskalovalo do momentu, kdy společnost Disney podala zmíněnou žalobu, v níž tvrdí, že se jedná o "cílenou kampaň vládní odvety", cituje list New York Times.

Rozbuška u republikánů

Měsíce trvající spor ovlivňuje už i nejvyšší politiku. Jedná se o jeden z největších zásahů státu do fungování soukromé firmy za poslední dobu, přitom pro mnoho republikánů bylo historicky důležité omezovat moc státu a nechat byznysu volnou ruku.

Podle průzkumu agentury Reuters má díky sporu 44 procent republikánů lepší mínění o DeSantisovi. Nicméně 73 procent všech respondentů uvedlo, že spíš nepodpoří politika, který prosazuje zákony s cílem potrestat firmu za její politické nebo kulturní postoje.

Situace nyní začínají využívat DeSantisovi oponenti, kteří stejně jako on zvažují kandidaturu v prezidentských volbách, píše server Politico. Například Donald Trump se na své platformě Truth Social vysmíval DeSantisovi, že ho "Disney naprosto zničil".

Bývalý guvernér státu New Jersey Chris Christie zase naznačil, že tvrdé použití státní moci proti společnosti podkopává DeSantisovo tvrzení o vlastním konzervatismu. "Kam to směřujeme? Když teď v této zemi vyjádříte nesouhlas, tak vás bude vláda trestat?"

Co vlastně chtějí republikáni

Nejde o první případ z poslední doby, kdy se střetli soukromý sektor a konzervativní politici. Trump například ještě jako prezident útočil na sociálních sítích na společnost Nike, protože podpořila sportovce, kteří před zápasy klečeli během státní hymny, aby tak protestovali proti policejní brutalitě vůči černošské komunitě.

Společnosti jako PayPal, Deutsche Bank, Walmart a také Disney zase zrušily plány na expanzi v USA, pohrozily bojkotem a lobbovaly u politických představitelů v několika amerických státech kvůli zákonům zasahujícím do práv LGBT+ lidí.

"Republikánská strana se dříve snažila propagovat kapitalismus," říká Vivek Ramaswamy, podnikatel a další muž, který usiluje o republikánskou kandidaturu na prezidenta. Ve své kampani se soustředí na kritiku sociálního liberalismu amerických korporací. Ještě před několika lety bylo podle něj vedení kampaně proti velkým společnostem pro stranu nepohodlné. Teď se ale situace mění.

