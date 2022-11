"Trumpa s mozkem" se bojí i demokraté. Floridský guvernér by mohl usilovat o Bílý dům

Američtí republikáni našli nového favorita na prezidenta. Ron DeSantis byl v úterý znovu zvolen guvernérem Floridy. Politik, který ostře vystupoval proti koronavirovým opatřením a brojí proti LGBT+ lidem, je označován za "Trumpa s mozkem" i amerického Viktora Orbána. Pro Donalda Trumpa by v příštím boji o Bílý dům mohl být silným soupeřem.

Stále se sčítají poslední hlasy amerických kongresových a guvernérských voleb, už nyní je ale jasné, že se předpovídaná rudá vlna tsunami nekonala. I když ve Sněmovně reprezentantů, dolní komoře Kongresu, republikáni pravděpodobně získají většinu, souboj je mnohem těsnější, než by se jim líbilo. I proto nyní oslavují ty, kterým se voliče přesvědčit podařilo. Mohli by totiž určit budoucí směřování strany.

Mezi rychle stoupající hvězdy se v úterý probojoval mimo jiné floridský guvernér Ron DeSantis, který v hlasování vyhrál s největším náskokem za posledních 40 let.

Čtyřiačtyřicetiletý politik byl poprvé zvolen před čtyřmi lety, s velkou podporou tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. V předvolebním spotu svým malým dětem předčítal z Trumpovy knihy The Art of the Deal (Umění udělat dohodu) a z kostek na hraní stavěl Trumpovu hraniční zeď.

Nyní svůj post obhájil. "Nejen že jsme vyhráli volby, ale překreslili jsme politickou mapu," prohlásil ve středu DeSantis. Florida byla považována za tzv. "swing state", tedy americký stát, kde není jednoznačné, kterou stranu si voliči vyberou.

Trump ale z úspěchu svého bývalého "učedníka" radost nemá. Stal se z něj potenciální soupeř.

Před volbami mu dal ironickou přezdívku DeSanctimonious naznačující, že si o sobě DeSantis myslí, že je svatý. Ostatně v poslední předvolební reklamě se nepřímo označil za bojovníka vyvoleného Bohem.

Budoucnost republikánů

Ve své předvolební kampani guvernér zdůrazňoval, že z Floridy vybudoval "svobodný stát". Narážel hlavně na to, že během pandemie koronaviru odmítal povinné očkování, nošení roušek nebo zavírání škol. Florida měla však třetí nejvyšší úmrtnost ve Spojených státech.

Hlasitý kritik současného prezidenta Joea Bidena a obzvlášť jeho migrační politiky se stále častěji začal objevovat i v konzervativních médiích - v televizi Fox News byl poslední rok častěji než samotný Trump. A deník New York Post ve středu vyšel s titulní stranou, na které stálo "DeFuture". Slovní hříčka spolu s fotkou guvernéra naznačovaly, že právě on je budoucností Republikánské strany.

DeSantis získal mnoho podporovatelů slibem, že udrží na Floridě jedny z nejnižších daní v zemi. Hlasitě také kritizoval levicové křídlo demokratů. Zakázal na školách prvního stupně sexuální výchovu a bojoval proti tomu, aby transgender děti a dospívající mohli hrát sporty.

Podle zdrojů z jeho administrativy se DeSantis nechal inspirovat mimo jiné maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Zvlášť u zákonů, které školám zakazují s dětmi probírat jejich sexuální orientaci nebo debatovat o tom, že existují LGBT+ lidé.

"Odmítáme 'woke' ideologii. Bojujeme proti ní v legislativě, bojujeme proti ní na školách, bojujeme proti ní v korporacích. Nikdy, nikdy se nevzdáme," prohlásil guvernér v noci po svém znovuzvolení.

Skromné začátky

Floridský politik pochází ze skromných poměrů. Jeho otec pracoval jako technik, který v domácnostech instaloval zařízení na měření televizní sledovanosti. Vystudoval Yaleovu univerzitu i Harvard. Poté nastoupil jako vojenský právník k elitní americké jednotce SEAL v Iráku a později sloužil i ve věznici na Guantánamu.

Ačkoliv svou možnou kandidaturu na prezidenta ve volbách v roce 2024 zatím nepotvrdil, ani ji nevyvrací. Tento týden po jeho děkovném projevu jeden z podporovatelů zakřičel: "Ještě dva roky!" Narážel tím na to, že už za dva roky se může vyměnit šéf Bílého domu. A pokud by se jím stal DeSantis, odstoupil by z pozice guvernéra Floridy zhruba v polovině funkčního období.

DeSantis se na to v reakci pouze usmál a poděkoval.

Otázkou je, zdali by měl úspěch během primárek, kdy republikáni vybírají svého kandidáta. Pro demokraty během následujících voleb by nicméně mohl být nebezpečnějším protivníkem než Trump, spekulují média. Některé analýzy nebo komentátoři ho dokonce označují za "Trumpa s mozkem".

"Pro mě je DeSantis děsivější možností. Je chytřejší verzí Trumpa, je mnohem větší stratég a neleží mu u nohou stovky žalob," uvedl pro list The Hill vysoce postavený člen Demokratické strany. "Pokud Trump selže, a to se může klidně stát, tak to bude hlavní chlap, kterého budu pozorovat."

Ani Trump ale zatím svou možnou kandidaturu nepotvrdil, ačkoliv to pravděpodobně hodlá oznámit příští týden. Spekulovalo se, že čeká právě na výsledek úterních voleb, kde sám podpořil několik kandidátů. Těm se ale, na rozdíl od floridského guvernéra, příliš nedařilo.

Už nyní se ale snaží svého zatím největšího rivala zastrašit. "Řekl bych vám o něm věci, které nejsou moc lichotivé. Vím toho o něm víc než kdokoliv jiný, možná i víc než jeho žena," varoval Trump, co udělá, pokud bude DeSantis kandidovat v primárkách.

