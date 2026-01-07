Přeskočit na obsah
Benative
7. 1. Vilma
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Rodiče v Británii si kvůli chybě policie tři týdny mysleli, že jejich syn zemřel

ČTK

Tři týdny žili rodiče v Británii v domnění, že jejich 17letý syn zemřel při dopravní nehodě nedlouho před Vánoci, než policie zjistila, že zaměnila jeho identitu a mladík ve skutečnosti žije a zotavuje se v nemocnici. O případu napsal server listu Daily Mail.

Britská policie hlídkuje u domu Nikolaje Gluškova.
Britská policie, ilustrační fotoFoto: X03508
Reklama

Po nehodě, která se udála 13. prosince poblíž Rotherhamu v hrabství South Yorkshire, policie informovala, že zemřela 17letá dívka a také stejně starý Trevor Wynn, zatímco 18letý Joshua Johnson byl v kritickém stavu převezen do nemocnice.

Že mladíky, kteří jsou si podle listu podobní, policie zaměnila, se ukázalo, když ten vážně zraněný v neděli znovu nabyl vědomí a nemocničnímu personálu řekl, že se jmenuje Trevor. Jeho rodiče přitom na tento týden chystali pohřeb.

Související

Naopak rodiče Joshuy, kteří věřili, že se jejich syn zotavuje v nemocnici, se dozvěděli, že je už několik týdnů po smrti. V úterý to definitivně potvrdily forenzní testy. Proč zřejmě rodiče Joshuy svého syna nenavštívili v nemocnici, server nenapsal.

"Je samozřejmé, že to je obrovský šok pro všechny a jsme si vědomi toho, že to může způsobit další trauma," řekl ke zvratu Colin McFarlane z policie v South Yorkshire. Oběma rodinám nabídl setkání a slíbil, že zajistí, že se taková neomluvitelná chyba nebude opakovat.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Premier League - West Ham United v Nottingham Forest
Premier League - West Ham United v Nottingham Forest
Premier League - West Ham United v Nottingham Forest

Souček se ostře pustil do celé Premier League. Pro mě je tohle vtip, zuřil

West Ham prohrál klíčový duel o záchranu doma s Nottinghamem, zápas rozhodla penalta v závěru po faulu domácího brankáře Alphonse Areoly. S verdiktem Kladiváři zásadně nesouhlasí. Do rozhodčích se po utkání ostře pustil také Tomáš Souček, který zařídil jediný gól svého týmu. Nezvykle tvrdě zkritizoval i celou Premier League.

Mladý tenorista a sólista Opery Národního divadla v Praze Daniel Matoušek si v roce 2025 zazpíval i v londýnské Royal Opera House.
Mladý tenorista a sólista Opery Národního divadla v Praze Daniel Matoušek si v roce 2025 zazpíval i v londýnské Royal Opera House.
Mladý tenorista a sólista Opery Národního divadla v Praze Daniel Matoušek si v roce 2025 zazpíval i v londýnské Royal Opera House.

„Jsem operní influencer, jinak to nejde,“ říká mladý tenorista Daniel Matoušek

Sólista Opery Národního divadla Daniel Matoušek pochází z Ústí nad Labem. Přestože oficiálně neabsolvoval žádnou pěveckou školu, patří mezi nejvýraznější talenty mladé generace a díky aktivní přítomnosti na sociálních sítích i mezi nejviditelnější. Že to není jen další prázdná bublina, ale mimořádný talent, dokazuje mj. jeho nedávné angažmá v Královské opeře v Covent Garden.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama