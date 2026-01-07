Rodiče v Británii si kvůli chybě policie tři týdny mysleli, že jejich syn zemřel

Tři týdny žili rodiče v Británii v domnění, že jejich 17letý syn zemřel při dopravní nehodě nedlouho před Vánoci, než policie zjistila, že zaměnila jeho identitu a mladík ve skutečnosti žije a zotavuje se v nemocnici. O případu napsal server listu Daily Mail.
Po nehodě, která se udála 13. prosince poblíž Rotherhamu v hrabství South Yorkshire, policie informovala, že zemřela 17letá dívka a také stejně starý Trevor Wynn, zatímco 18letý Joshua Johnson byl v kritickém stavu převezen do nemocnice.
Že mladíky, kteří jsou si podle listu podobní, policie zaměnila, se ukázalo, když ten vážně zraněný v neděli znovu nabyl vědomí a nemocničnímu personálu řekl, že se jmenuje Trevor. Jeho rodiče přitom na tento týden chystali pohřeb.
Naopak rodiče Joshuy, kteří věřili, že se jejich syn zotavuje v nemocnici, se dozvěděli, že je už několik týdnů po smrti. V úterý to definitivně potvrdily forenzní testy. Proč zřejmě rodiče Joshuy svého syna nenavštívili v nemocnici, server nenapsal.
"Je samozřejmé, že to je obrovský šok pro všechny a jsme si vědomi toho, že to může způsobit další trauma," řekl ke zvratu Colin McFarlane z policie v South Yorkshire. Oběma rodinám nabídl setkání a slíbil, že zajistí, že se taková neomluvitelná chyba nebude opakovat.
