Hrál si s vodní pistolí, britská policie čtrnáctiletého chlapce spoutala a zatkla

Britská policie odvedla v poutech k výslechu 13letého černošského chlapce, který si hrál se svým kamarádem s vodní pistolí. Chlapcova matka si na chování policistů stěžovala kvůli traumatu, které její syn údajně utrpěl. Stejně starému bělošskému chlapci by se podobná věc nestala, prohlásila žena. Policisté se za zákrok omluvili, nikoho však nepotrestali, napsal ve čtvrtek web BBC.

Chlapci si letos v červenci hráli v Hackney na východě Londýna. Podle občanské organizace pro odpovědnost policistů za své činy (APA) si jich všiml strážce pořádku a přivolal hlídkový vůz. Policisté jednoho z chlapců s vodní pistolí "strhli" z bicyklu. Poté byl hoch "obklíčen policisty, kteří na něj mířili své zbraně", uvedla agentura APA. Následně policie chlapce zadržela kvůli podezření, že měl u sebe střelnou zbraň. Podle APA byla jedna pistole modrobílá, druhá růžovobílá a bylo jasné, že jde o hračky.

Policisté hocha brzy propustili, podle matky mu však způsobili psychicky traumatizující zážitek. "Vím, a ví to i policie, že by s ním takto nezacházeli, kdyby to byl 13letý bělošský chlapec," prohlásila žena, která řekla, že byla akcí "šokována". Podle BBC se snažila přesvědčit policejní inspekci, aby se případem zabývala. Inspektoři ale dospěli k závěru, že policisté neporušili žádný zákon ani vnitřní pravidla sboru.