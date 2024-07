Chaos u republikánů. Trump se posmívá Harrisové, raději by se ale utkal s Bidenem

Když americký prezident Joe Biden v neděli oznámil, že nebude obhajovat mandát, vyhověl tak mnoha straníkům, kteří se báli, že by další čtyři roky v úřadu nezvládl. Způsobil tím chaos ale i u rivalů z Republikánské strany, kteří teď jistě nevědí, kdo se jim v souboji o Bílý dům postaví a jak na nového soupeře nejlépe útočit. Nejvážnější kandidátkou je Bidenova viceprezidentka Kamala Harrisová.

Celá dosavadní kampaň exprezidenta Donalda Trumpa se zaměřovala na zesměšňování prezidenta Bidena. Ve svých projevech ho nazýval "ospalý Joe" a republikánská strana se neustále navážela do Bidenova věku s tím, že v 81 letech už není schopen vykonávat úřad a kandidovat by neměl. Trump je přitom jen o tři roky mladší.

To se ale změnilo po prezidentské debatě z konce června, kdy prezident Biden předvedl tak špatný výkon, že na něj demokraté začali tlačit, aby znovu nekandidoval. Trumpova kampaň přitom naopak minulý měsíc vydala interní pokyn, aby se její zaměstnanci veřejně nepřidávali ke snaze demokratů, aby Biden odstoupil. Podle zjištění listu The Guardian se obávali, že by se tak nakonec skutečně mohlo stát.

Ačkoliv zatím není stoprocentně jisté, kdo Bidena nahradí, jeho podporu má viceprezidentka Harrisová. V úterý americká média s odvoláním na zdroje z volebního štábu a vlastní propočty informovala, že má již i dostatečné množství delegátů pro zajištění nominace.

Profesor politologie na Muhlenberg College v Pensylvánii Christopher Borick pro Aktuálně.cz vysvětluje, že Harrisová představuje pro Trumpa ve srovnání s Bidenem jinou výzvu a v listopadových volbách pro něj může být těžším soupeřem než nynější prezident.

Podle amerického politologa byl největší slabinou Joea Bidena právě jeho věk. Teď se ale nejstarším kandidátem na prezidenta v historii Spojených států stal Donald Trump. "Myslím, že se Trumpova linie útoku na Bidenův věk do jisté míry obrátí proti němu samotnému. Určitě se někdy chová tak, že to vyvolává přesně takové obavy. A i když veřejnost netrápí Trumpův věk tolik jako Bidenův, může se ukázat, že srovnání s Harrisovou bude pro republikánského exprezidenta obtížné," dodává.

Vyhozené miliony dolarů

Trumpovi podporovatelé navíc už utratili miliony dolarů za reklamy, které útočily na Bidena. Naposledy na ně vynaložily peníze ještě minulý týden. Všechny tyto výdaje ale v neděli po Bidenově oznámení přišly nazmar. Fakt, že prezident z boje odstoupil, je podle lidí z Trumpova týmu vůbec to nejhorší, co se exprezidentovi během kampaně mohlo stát.

Republikáni ani konzervativní organizace navíc teď nevědí, na koho z demokratů mají své útoky směřovat. Harrisová má sice již dostatečnou podporu straníků, nominaci ale zatím oficiálně nezískala. Chaos tak nyní zažívají nejen demokraté, ale i republikáni, kteří nemají připravený další postup. Podle amerických médií ovšem i oni počítají s tím, že Bidenova viceprezidentka je nejpravděpodobnější kandidátkou.

"Slyšeli jste její smích? Podle smíchu toho o lidech můžete říct hodně a ona je šílená. Je bláznivá," prohlásil o ní Trump na mítinku s voliči už v sobotu, tedy před Bidenovým rozhodnutím odstoupit.

Republikáni také dopředu začali chystat nové politické reklamy, které by Harrisovou zesměšňovaly. Snaží se ukázat, že jako viceprezidentka nese stejnou zodpovědnost jako Biden za všechno, co je v současných Spojených státech podle republikánů špatně.

Hranice s Mexikem

"V některých klíčových otázkách zůstane dynamika podobná. Harrisová má ale oproti Bidenovi některé odlišné silné a slabé stránky, které změní Trumpovu strategii v kampani," říká Borick. Nejslabším místem Harrisové je situace na hranici s Mexikem.

V březnu 2021 ji Biden oficiálně pověřil, aby se spolu s Mexikem a státy Latinské Ameriky pokusila vymyslet, jak příliv uprchlíků do USA zmírnit. Viceprezidentka měla na diplomatické rovině řešit problémy, které k přívalu desítek tisíc migrantů vedou. Podle republikánů ale měla migraci zastavit, což se jí nepovedlo.

"Pro Trumpa by byl nyní nejlepší možný scénář, kdyby Harrisovou tížily problémy jako situace na hranici a inflace, stejně jako představovaly potíž i pro Bidena. Její kampaň by to mohlo podkopat," domnívá se Borick.

I tak má ale podle něj Harrisová solidní naději na vítězství v prezidentských volbách. "Nakonec má větší šanci povzbudit demokratické voliče na podzim než velmi oslabený Biden. Určitě to nebude snadné a Trump může mít stále výhodu, ale ona má možnosti, které Biden prostě neměl," uzavírá.

