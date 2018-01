Ovoce ani pečivo si už do pytlíků nedají. Italové se bouří kvůli zákazu igelitových sáčků

před 4 hodinami

Z obchodů v Itálii zmizely od prvního ledna igelitové sáčky. Zákazníci si místo nich musí za několik centů koupit biologicky rozložitelnou náhradu.

Řím - Na pokladních pásech v italských obchodech se začalo objevovat neobvyklé zboží. Každé jablko má zvlášť svůj štítek s cenou. Lidé váží po jednom banány i rajčata.

V Itálii totiž od prvního ledna platí nový zákon, který zakazuje používat igelitové sáčky na potraviny. Pokud si Italové chtějí zabalit ovoce, zeleninu nebo třeba pečivo, musejí si za pár centů koupit kompostovatelné sáčky.

Nové opatření vyvolalo nebývalou odezvu. Lidé se rozčilují při nákupech v supermarketech i na sociálních sítích. A vymýšlejí, jak nákup ekologických sáčků obejít.

😂😂 💪 se non usi i sacchetti...non li paghi... pic.twitter.com/4N04nyhPAy — bonisaudio.com (@BonisAudio) January 6, 2018

Na obchodech visí cedule s omluvou za malé příplatky. Jeden biologicky rozložitelný sáček stojí jeden až tři centy. Nový zákon tak zatíží rodinný rozpočet zhruba 4 až 12 eury (100 až 300 korunami) ročně, píše italský deník La Stampa.

Hrozí infekce?

Ze zákazu igelitových pytlíků, na který postupně přistupují i další evropské země, se v Itálii stalo politické téma. Na začátku března si Italové budou volit nový parlament. Opozice současnou vládu kritizuje za to, že nutí domácnosti počítat s novými nesmyslnými výdaji.

"Je to bláznivé, protože tento italský zákon je velmi pokrokový, více, než jsou evropské směrnice," cituje reakci ředitele největší italské ekologické asociace Legambiente Stefana Ciafaniho americký list New York Times. "Vláda s tím však špatně naložila. Dopustila, aby se nejmodernější zákon stal objektem politického konfliktu," vysvětlil.

Vláda navíc začala "neobratně" uklidňovat rozhořčené zákazníky - poradila jim, aby si z domova nosili vlastní rozložitelné pytlíky. Ale pozor, jen nové!

"Opakované používání sáčků zvyšuje riziko infekce," prohlásil úředník z ministerstva zdravotnictví Giuseppe Ruocco. Okamžitě ale schytal výsměch a kritiku odborníků, včetně od Ciafaniho.

"Vypadá to, jako by (pan Ruocco) nikdy nebyl v supermarketu," vzkázal. "Na té zelenině je špína, to je prostě fakt."

Síťovky místo pytlíků

Řím mohl podle Ciafaniho nahradit igelitové sáčky například síťovými taškami, jejichž využívání se v jiných evropských zemích rozšířilo.

"Nejsem si vědom žádného propuknutí epidemie v Evropě kvůli opakovanému používání síťových tašek v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku," doplnil.

Síťky místo igelitových pytlíků začal loni na podzim testovat německý obchodní řetězec Rewe, který v Česku provozuje prodejny Billa a Penny. Některé německé řetězce už dříve úplně stáhly z nabídky plastové nákupní tašky. Stejně se loni zachoval i Lidl v České republice.

Kanadský Montreal chce zase očistit celé město od plastových tašek do letošního června.

Nejpřísnější zákon na světě zakazující plastové tašky ale schválila v loňském roce vláda v Keni. Za jeden sáček hrozí jeho majiteli pokuta v přepočtu až 800 tisíc korun, nebo stráví čtyři roky ve vězení. V zemi je zakázáno vyrábět, dovážet nebo jen používat jakékoliv igelitové tašky.