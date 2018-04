Zemanova první zahraniční cesta: Přátelské setkání bez zájmu veřejnosti a tentokrát bez faux pas

AKTUALIZOVÁNO před 43 minutami

Samotné setkání hlav státu probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. "Miloši, vítej," řekl slovenský prezident Kiska na úvod tiskové konference. Zeman si zase pochvaloval, že se cítí jako doma.

Štrbské Pleso - Když byl během loňského prosince Miloš Zeman v Bratislavě na své poslední zahraniční návštěvě před prezidentskými volbami, poprosil svého slovenského kolegu o to, aby se jeho případná první cesta přesunula z hlavního města do Vysokých Tater. Andrej Kiska mu s radostí vyhověl i kvůli tomu, že do této oblasti jezdí desetitisíce Čechů.

Prezident byl ubytován v Grand Hotelu Kempinski, ze kterého měl pohádkový výhled na Štrbské pleso a sněhem zahalené vrcholky Tater. Oblíbená turistická destinace ale v tuto roční dobu působila poněkud ospalým dojmem jen s minimem návštěvníků.

O první zahraniční návštěvu prezidenta Zemana po jeho znovuzvolení tak nebyl mezi veřejností přílišný zájem. Nakonec ani místní často o přítomnosti vzácných hostů nevěděli. V jedné z restaurací, která je od místa konání akce vzdálená jen několik kroků, o návštěvě informoval mladou servírku až postarší pár ze zahraničí. "Věděl jsi, že tu je Zeman s Kiskou?" ptala se udiveně svého kolegy, který jen nesouhlasně zakýval hlavou.

Před samotným hotelem tak kromě novinářů oba prezidenty očekávaly jen malé skupinky překvapených turistů, kteří se podivovali nad množstvím policejních aut a uniformovaných vojáků z čestné stráže.

Český prezident během celého setkání na rozdíl od formálnějšího slovenského protějška často vtipkoval. "Andreji, znáš ten vtip o tovaryšovi?" zeptal se Zeman svého slovenského kolegy při odchodu z tiskové konference. Když Kiska s úsměvem přiznal, že nikoliv, nabídl mu, že mu ho poví při společném obědě, který následoval.

Bez skandálu

Zeman se v minulosti na Slovensku dopustil hned několika společenských přešlapů, mezi které patří například pozdní příjezd na pohřeb prvního slovenského prezidenta Michala Kováče. Tentokrát se však nic takového neopakovalo.

Došlo však na popradské pivo, o kterém se před lety vyjádřil velmi nelichotivě. "Je dobré leda tak na čištění zubních protéz, když se v něm nechají namáčet přes noc," řekl o něm tehdy. Svoje vyjádření nyní sám připomenul. "Skončilo to zbořením popradského pivovaru, takže už není důvod se této tematice věnovat," prohlásil Zeman.

Kiska mu ale oponoval a připomenul, že právě Poprad je jeho rodné město. "Mě mrzí, že jsme ho zbourali. Jako studenti jsme velmi rádi chodili na popradské pivo a neměli jsme na něj tak kritický názor jako ty," bránil ho slovenský prezident.

Únava byla na českém prezidentovi znát až v závěru programu. Do té doby, přestože ho trápí neuropatie, na kterou sám opakovaně upozorňuje, zvládl přesuny bez viditelných obtíží. A to včetně nástupu do zhruba sedmdesát let starého kočáru taženého bílými koňmi Johnnym a Zolim, který oba prezidenty ve slunném počasí provezl po okolí.

Zeman si již předtím okolní přírodu pochvaloval a připomenul, že zde byl naposledy před dvaceti lety, když se s tehdejším slovenským premiérem Mikulášem Dzurindou domlouval na rozdělení československého zlata mezi obě země.

Na další Zemanovu návštěvu již nebude Štrbské Pleso čekat tak dlouho. V říjnu se zde sejde společně s prezidenty Slovenska, Polska a Maďarska v rámci zasedání Visegrádské čtyřky.

