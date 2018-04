Zeman chtěl, ať na Slovensku jako velvyslankyně zůstanu dál. Bylo to činorodé období, říká Klausová

před 57 minutami

Livia Klausová ve funkci velvyslankyně na Slovensku končí na vlastní žádost, protože se cítí unavená a chce se věnovat vnoučatům.

Štrbské pleso - Státní návštěvy prezidenta Miloše Zemana ve Vysokých Tatrách se účastní i slovenská velvyslankyně Livia Klausová. Ta před několika dny oznámila, že na vlastní žádost skončí na svém postě, jelikož se cítí unavená a chce se věnovat vnoučatům.

Ve Štrbském plesu své rozhodování zdůvodnila také tím, že byla velvyslankyní déle, než bývá obvyklé. "Standardní doba vyslání velvyslance je čtyři roky a já jsem přijela v prosinci 2013. Byla pro mě čest, že jsem mohla na Slovensku zůstat ještě o něco déle a potěšilo mě, že pan prezident Zeman říkal, že bych si to měla ještě prodloužit," řekla novinářům Klausová.

Bývalá první dáma si své funkční období pochvalovala. "Bylo to velmi pěkné a činorodé období. Jsem v procesu, kdy se zamýšlím, co ty čtyři roky znamenaly. Myslím, že je málo takových míst, jako je Slovensko, pro velmi čilé a intenzivní vztahy na všech úrovních," hodnotila Klausová.

Slovenský prezident Andrej Kiska ve čtvrtek dopoledne na tiskové konferenci prohlásil, že nezná jiné dvě země, které by si byly tak blízké jako Česko a Slovensko. A podobně kladně se o vztahu obou států vyjádřila i Klausová.

"Na našich vzájemných vztazích je velmi cenné to, že jakkoliv je v té či oné zemi složená nejvyšší politická garnitura, tak to nic nemění na to, že jsme si stále nejbližší země a můžeme si věci říkat, i když nemusíme mít na všechno stejný názor," řekla.

Klausová končí v čele velvyslanectví v roce, kdy se připomíná kulaté výročí osmičkových let, které byly pro historický vývoj Československa důležité. "To, co si myslím, že se podaří ještě před mým odjezdem, bude zahájení velké československé výstavy, která začne v Bratislavě a poté se přesune do České republiky," řekla Klausová. Pochlubila se i dalším - tentokrát osobním - výročím: "Budu padesát let s Klausem," prohlásila pobaveně.

Bývalou první dámu na post velvyslankyně nejvíce prosazoval právě prezident Zeman, který se kvůli tomu dostal do sporu s tehdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem, kvůli čemuž došlo ke zpomalení celého procesu jmenování. Nového velvyslance sice jmenuje prezident, ale potřebuje k tomu kontrasignaci člena vlády.