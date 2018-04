Zeman si v hodnocení lidí pohoršil. Vadí jim jeho zahraniční politika i to, jak dbá o vážnost úřadu

před 35 minutami

Vyplynulo to z průzkumu CVVM, který společnost provedla v první polovině března.

Praha - Podle hodnocení si prezident Miloš Zeman v hodnocení lidí o proti roku 2017 pohoršil. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkumu veřejného mínění (CVVM).

Nejvíce jsou lidé kritičtí k tomu, jak současný prezident dbá o vážnost a důstojnost svého úřadu. To negativně hodnotí 57 procent dotázaných.

O málo více než polovina občanů negativně vnímá i to, jak současný prezident reprezentuje naši zemi v zahraniční. Hodnotí ho hůře než bývalé prezidenty Václava Havla a Václava Klause.

Naopak nejvíce u prezidenta lidé oceňují, že je v kontaktu s občany a zná jejich problémy. Kladně to hodnotí 62 procent lidí.

Bezmála polovina dotázaných kladně hodnotí i prezidentovo plnění ústavních funkcí. Více kladných hodnocení než záporných Zeman získal Zeman i v otázce ovlivňování vnitropolitického života a působení jako autority u občanů.

Nejkritičtěji Zemana hodnotí mladší lidé ve věku od 20 do 29 let. Naopak příznivěji prezidenta hodnotí lidé nad 60 let. "Ve všech případech se hodnocení zlepšuje spolu s rostoucí důvěrou prezidentovi a rovněž s narůstající spokojeností s politickou situací v Česku," doplnilo CVVM.