Proč cizinci zůstávají v Bejrútu? Hlas z místa náletů přináší překvapivé podrobnosti

Fungují restaurace, lidé chodí na koncerty a přitom kousek dále padají izraelské bomby. Tak popisuje libanonské hlavní město Bejrút přímo z místa Jakub Jajcay, bývalý důstojník slovenské armády, který nyní studuje doktorát na katedře Blízkého východu Univerzity Karlovy. Cizinci ve městě podle něj zatím většinou zůstávají.
Co se děje v Bejrútu a jak to vnímají místní obyvatelé? Berou to fatalisticky nebo s obavami?
Je to takové podivné. V Libanonu to funguje tak, že v jedné části země zuří válka, zatímco v jiné jsou restaurace a noční kluby plné. Předevčírem jsem například byl na festivalu klasické hudby a všechno bylo úplně normální. Koncertní sál byl plný. A o pár hodin později došlo v jiné části země k leteckému úderu, při kterém zemřelo 31 lidí.
Ale samozřejmě existují určité meze. Včera už byly školy zavřené a na ulicích už bylo méně lidí. Ale v centru Bejrútu jsou restaurace, kavárny a tělocvičny stále otevřené...
A jak reagovalo vlivné proíránské šíitské hnutí Hizballáh?
Zatím byla reakce relativně umírněná. Současná eskalace je výsledkem útoku dronů a raket, který Hizballáh provedl předevčírem v noci. Ale podle toho, co bylo o útoku zveřejněno, byl relativně omezený. Ještě před dvěma lety většina analytiků předpovídala, že pokud někdy dojde ke konfrontaci mezi Íránem a Izraelem, odvetné útoky Hizballáhu proti Izraeli budou katastrofální. Nyní je Hizballáh výrazně oslaben. Uvidíme, zda bude po posledních izraelských útocích pokračovat v eskalaci, ale je možné, že už toho moc nezmůže.
Jak reagují libanonští křesťané, kteří tvoří 30 až 40 procent obyvatel země? Komu v tomto boji fandí?
Je těžké to říci s jistotou, ale lidé, kteří dlouhodobě oponují Hizballáhu (křesťané i muslimové), jsou v posledních měsících docela optimističtí. Jsou přesvědčeni, že Hizballáh byl definitivně oslaben a že celková rovnováha sil na libanonské politické scéně se posouvá v jeho neprospěch. Pozitivně také vnímají operace proti íránskému režimu, který je významným sponzorem a spojencem Hizballáhu. Oslabení Íránu tudíž znamená také oslabení Hizballáhu. Nikdo se ale neodváží otevřeně říci, že podporuje izraelské útoky na libanonské území. To by hraničilo se zradou. Takže to tak trochu maskují tím, že říkají, aby Hizballáh vtáhl Libanon do zahraničních konfliktů. Jinými slovy, nechtějí, aby Hizballáh útočil z Libanonu na Izrael.
A co cizinci v Bejrútu? Snaží se dostat domů?
Zatím ten pocit nemám. Letiště je stále otevřené, i když mnoho letů bylo zrušeno. V posledních letech je v Libanonu výrazně méně cizinců než v minulosti. Jsou tu turisté, ale většina cizinců je tu, protože k tomu mají dobrý důvod – jsou tu pracovně nebo z osobních důvodů. A ti prozatím čekají.
