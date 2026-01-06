Při protirežimních bouřích v Íránu zemřelo už přes 30 lidí

Počet obětí přes týden trvajících protestů v Íránu vzrostl na 35 včetně čtyř dětí. Podle agentury AP to v noci na úterý uvedla lidskoprávní organizace HRANA, sídlící ve Spojených státech. Zatčeno bylo 1200 lidí a protesty se dále šíří, napsala AP den poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu tvrdým zásahem, pokud bude tamní režim zabíjet demonstranty.
Demonstrace, které začaly 28. prosince v Teheránu, se již rozšířily do 27 ze 31 íránských provincií a konají se na 250 místech, uvedla organizace. O život podle ní přišlo 29 protestujících, čtyři děti a dva příslušníci bezpečnostních složek. HRANA, která shromažďuje informace od sítě aktivistů v Íránu, při minulých protestech poskytovala údaje odpovídající skutečnosti, napsala AP.
Íránská agentura Fars uvedla, že zranění při protestech utrpěly téměř tři stovky policistů či členů dobrovolnických pořádkových oddílů.
Protesty zahájili obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny, kteří vyšli do ulic. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a demonstrace získaly politický ráz.
Současné protesty jsou největšími za poslední tři roky. Přestože prozatím nedosahují velikosti protestů z přelomu let 2022 a 2023 vyvolaných smrtí kurdské dívky v policejní cele či těch v roce 2009 po prezidentských volbách, představují pro vládnoucí režim výzvu. Teheránu pohrozil i Trump, podle něhož USA tvrdě zasáhnou, pokud nepřestane zabíjení demonstrantů. List The Times napsal, že podle zdroje z tajné služby íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí plánuje uprchnout do Moskvy, pokud se nepokoje a protesty neuklidní.
Hyundai sází na humanoidní roboty, mají převzít rizikové práce
Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty. Mají přispět k automatizaci rizikových a opakujících se výrobních úkolů. Firma, která vyrábí auta i v České republice, to uvedla v pondělí na veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas.
Silné zemětřesení zasáhlo západní Japonsko, zastavilo šinkanseny
Západní Japonsko v úterý postihly silné otřesy, které si podle prvních informací vyžádaly několik lehce zraněných. Přerušen byl také provoz japonských rychlovlaků šinkansen. Otřesy dosáhly síly 6,4 stupně Richtera, ale vlna tsunami naštěstí nehrozí, uvedla agentura AP s odvoláním na místní úřady.
Prudké povodně pokryly ostrov bahnem a troskami. Indonésie hlásí mrtvé a pohřešované
Nejméně 14 obětí si dosud vyžádaly prudké povodně, které v úterý po silných lijácích postihly indonéskou provincii Severní Sulawesi. Čtyři lidé se stále pohřešují, informovala agentura Reuters s odvoláním na oficiální činitele.
ŽIVĚCaracas po únosu Madura zažil noc dronů, střelby a výbuchů
U prezidentského paláce v Caracasu se v pondělí večer objevily neidentifikované bezpilotní letouny a ozývala se střelba a výbuchy, když proti dronům zasáhly bezpečnostní složky. Napsala to dnes agentura AFP a web Infobae s odvoláním na svědky. Incident se stal dva dny poté, co autoritářského prezidenta Nicoláse Madura v sobotu unesly americké jednotky do Spojených států.
"Byli jsme vyčerpaní." Sikora nechápal, kde Češi našli síly k závěrečnému povstání
Finále mistrovství světa proti Švédsku bylo posledním zápasem za hokejovou dvacítku pro kapitána Petra Sikoru. Kýžené zlaté tečky se talent extraligového Třince nedočkal, k loňskému bronzu přidal do sbírky po porážce 2:4 stříbro. Přes prohrané finále v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, jak moc je na mužstvo hrdý.