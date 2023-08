"Bude to vzrušující." Ukrajinci odhalili zbraň, která deptá Putina. A bude prý hůř

Ukrajinská tajná služba SBU zveřejnila první záběry svého experimentálního mořského dronu. Podle jejího šéfa Vasyla Maljuka jde o ten samý typ, který 17. července tohoto roku udeřil na Krymský most. Dron nesl 850 kilogramů výbušnin, při nárazu a následné explozi zemřeli podle ruských zdrojů dva civilisté. Exploze most vážně poničila.

Video z útoku poskytla SBU exkluzivně americké CNN. Tajná služba se tím zároveň oficiálně přihlásila k provedení operace. Na záběrech je vidět pohled z přídě lodi, kdy se záznam zastaví okamžikem nárazu. SBU zároveň Američanům předala záběry z průmyslových kamer umístěných na mostu. Jsou na nich vidět údery na silniční, a o pět minut později také na železniční část mostu.

Maljuk řekl CNN, že použitý dron s přezdívkou "Sea Baby" je výsledkem několikaměsíčního vývoje, který začal hned po invazi. Spolu s tím do světa vypustil první záběry zbraně.

"Mořské drony jsou naším unikátním vynálezem. Žádná ze soukromých společností se na něm nepodílí. Pomocí těchto dronů jsme nedávno provedli úspěšný zásah Krymského mostu, ale i útočné lodi Oleněgorskij Gorňak a tankeru Sig," odhalil Maljuk detaily úspěšných operací Ukrajinců na moři, o nichž se v posledních týdnech kvůli nedostatku informací jen spekulovalo.

Ukrajina se totiž až dosud k útokům stavěla zdrženlivě a "potvrzovala" svou účast prostřednictvím anonymních prohlášení o "neidentifikovaných plovoucích objektech". Teď Maljuk odkryl karty a pohrozil Rusku dalšími údery. "Pracujeme na řadě nových operací, mimo jiné ve vodách Černého moře. Slibuji vám, že to bude vzrušující, zejména pro naše nepřátele," prozradil Maljuk CNN.

Krymský či též Kerčský most o délce zhruba 19 kilometrů spojuje od května 2018 ruskou pevninu s anektovaným Krymem. Loni v říjnu ho poškodila exploze, z níž Moskva obvinila Ukrajinu a v odvetě při náletech na ukrajinská města zabila desítky civilistů. Kyjev se k útoku přiznal jen nepřímo o několik měsíců později.

To, že se Ukrajina k útokům na most oficiálně přihlásila, je také osobním vzkazem ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Každý úspěšný úder na Krymský most totiž podlamuje důvěru Rusů nejen v armádu, ale i celé politické vedení. Pro Putina je navíc most srdcovou záležitostí. Jeho otevření v roce 2018 se osobně zúčastnil a fakticky tím stvrdil nezákonnou anexi ostrova.

