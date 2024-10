Tohle si Kreml vychutná, varuje analytička. Vyhraná bitva v Doněcku spustí smršť lží

Ruské jednotky dobyly město Vuhledar na východě Ukrajiny, potvrdily i ukrajinské zdroje. Moskva město intenzivně ostřelovala dva roky a poslední ukrajinští vojáci se stáhli z centra v úterý. "Ztráta v jedné bitvě neznamená, že Ukrajina prohrává celou válku," říká k situaci analytička a zástupkyně ředitele programu Rusko a Euroasie z Chatham House Orysia Lutsevychová.

Podle odbornice lze ze strany Kremlu očekávat i četnější šíření dezinformací, a to zejména těch cílených na západní publikum. | Video: Reuters

Na sociálních sítích se včera i dnes objevila videa s vojáky, kteří ze střechy zpustošeného panelového domu mávají vlajkou Ruské federace. Podle agentury Reuters ulice na záznamu svým rozvržením odpovídají těm ve Vuhledaru, městu, které má pro Putinovu armádu strategický význam. Rozkládá se totiž na vyvýšenině nedaleko místa, kde se kříží dvě hlavní bojové fronty - východní a jižní.

Armáda Kremlu měla minulý týden postoupit na kraj města a v posledních dnech zintenzivnit útoky. Plná kontrola nad městem by pomohla ruským vojskům zlepšit logistiku aktivnějším využíváním železnic, usnadňující jejich další postup v regionu. Z výšky bude pro okupanty navíc jednodušší ostřelovat ukrajinské pozice. "Zabírání území, vesnici po vesnici, město po městu, je pro Rusy velmi pomalé. V tomto směru postupují v podstatě už rok. Ale pokroky dělají. Přizpůsobují svou taktiku situaci," komentuje analytička.

Doněcká oblast, kde ruské zástupné síly zahájily v roce 2014 povstání, je jednou ze čtyř ukrajinských oblastí, které Moskva podle svých slov anektovala od zahájení plnohodnotné invaze v roce 2022.

Ukrajina tehdy vytlačila Rusy z předměstí Kyjeva a v rámci rozsáhlých protiofenziv území znovu dobyla. Další velký ukrajinský protiútok v loňském roce však skončil neúspěchem a od té doby má Kreml na bojišti obvykle iniciativu. "Putin se samozřejmě bude snažit dobytí Vuhledaru vyzdvihnout, aby ukázal, že válka probíhá podle jeho plánu. Samozřejmě opomene, že Ukrajinci zabírají část ruského území v Kurské oblasti. Chce přesvědčit především vlastní obyvatele, že na Ukrajině vítězí," dodává Lutsevychová.

Podle odbornice je obzvlášť důležité zmínit, že ze strany Kremlu lze očekávat četnější šíření dezinformací, a to zejména těch cílených na západní publikum. "Rusko se bude snažit přesvědčit spojence Ukrajiny, že je jejich vojenská pomoc zbytečná, že stejně vítězí. Samozřejmě lživé zprávy využije také k tomu, aby co nejvíce zvýšil morálku uvnitř ruské armády," dodává.

Ukrajina v posledních měsících usiluje o to, aby Spojené státy a Británie upustily od zákazu použití amerických a britských střel ATACMS, respektive Storm Shadow pro útoky na ruské území. Země váhají kvůli obavám z toho, že by rozhodnutí vedlo k eskalaci války. "Rusové nebudou mít volnou ruku při zabírání ukrajinského území. Bude to tvrdá bitva. Ukrajinci jsou stále odhodlaní bojovat. Ale potíže, kterým čelí, se prohlubují. Západní pomoc přichází pozdě. Rozhodování o ní trvá velmi dlouho," uzavírá analytička.

