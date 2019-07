Podezřelý okres v Indii: Za čtvrt roku se tu nenarodila žádná dívka, chlapců přes 200

Okres Uttarkashi na severu Indie se v posledních třech měsících rozrostl o 216 dětí. Ani jedno z nich ale nebyla dívka. Úřady se proto obávají, že místní ženy podstupují potraty na základě pohlaví dítěte. Ty jsou v zemi od roku 1994 nezákonné.

"Je to podezřelé a ukazuje to na ženskou foeticidu," řekl indickému deníku Times of India Ashish Chauhan z místního magistrátu. Foeticida označuje selektivní potraty podle pohlaví plodu. V Indii pak není výjimkou ani usmrcení dívek těsně po narození.

Úřady shromáždily zdravotní údaje o obyvatelích 132 vesnic v regionu. Na základě nich nařídily v příštím půl roce rozsáhlé vyšetřování.

"Tým vyšetřovatelů se pokusí zjistit, jestli zde byly prováděny vynucené potraty nebo interrupce," řekla arabské televizní stanici Al Jazeera Rekha Aryaová z okresního ministerstva pro ženy a děti.

Pokud se podezření potvrdí, potrestány budou nejen rodiny, které se selektivních porodů dopustily. Problém může sahat až na indické instituce. Podezření čelí dokonce i místní zdravotnická organizace, která má za úkol zlepšovat povědomí o zdravotní péči a porodech.

V Indii jsou tradičně upřednostňováni mužští potomci, a to kvůli darování bohatého věna ženichovi. Dalším důvodem je podle britského deníku The Independent zažitá představa, že synové přinesou do domácnosti víc peněz a postarají se o rodiče, až zestárnou.

Indická vláda se s tím snaží bojovat. Kromě zmíněného zákazu selektivních potratů postavila v roce 1961 mimo zákon i tradici dávání věna. V indické společnosti ale tento zvyk nadále přetrvává.

Přitom ještě před sto lety se v zemi narodilo více dívek než chlapců. Situace se podle indického zpravodajského webu The Wire začala měnit po roce 1931. V posledním desetiletí klesly počty narozených dívek na absolutní minimum - mezi roky 2014 až 2016 se na tisícovku chlapců narodilo jen 898 dívek.

Na nízký počet narozených dívek reagovala před pár lety i kampaň s názvem "Zachraň dceru, vzdělávej dceru". V jejím čele byla indická wrestlerka a olympijská medailistka Sakshi Maliková, veřejně se k ní přidávali i politici.

Miliony chybějících žen

Mezi dalšími státy, kde se rodí výrazně víc chlapců než dívek, je Albánie, Gruzie, Hongkong, Černá Hora, Tunisko, Jižní Korea nebo Čína. Píše to web Our World in Data, na kterém publikují své analýzy studenti a zaměstnanci britské Oxfordské univerzity.

Podle stejného zdroje se v roce 2015 nenarodilo nebo bylo zabito až 136 milionů dívek právě kvůli genderové diskriminaci.

V Číně bylo upřednostňování mužských potomků dlouhou dobu tradicí v rámci politiky jednoho dítěte. Ta však byla zrušena a od roku 2016 mají čínské rodiny povoleny děti dvě. Praktiky, kdy Číňanky často podstupovaly selektivní potraty nebo zabíjely již narozené dívky, mají ale viditelný dopad. V zemi je nyní ve věku, kdy lidé zakládají rodiny, o 34 milionů víc mužů než žen.

Nevyrovnaný stav obrátil tradici dávání věna v Číně naruby - muži teď musí platit naopak rodičům nevěsty a plní i jiné požadavky, třeba shání byt.

Muži z chudších oblastí, kteří nemají peníze na věno, se pak někdy uchylují k překupníkům. Ti unášejí vynucené nevěsty z okolních zemí. Nejčastěji jsou oběťmi ženy a dívky z Barmy, Vietnamu, Laosu nebo Kambodži, uvádí magazín The Diplomat.

