Kdo zazpívá Bidenovi a jak Trump předá "jaderný kufřík"? Vše o chystané inauguraci

Ve středu proběhne inaugurace nového amerického prezidenta Joea Bidena. Obvykle se jedná o slavnostní a velmi symbolický ceremoniál. Letos bude ale všechno jinak. Nejprve plány narušila pandemie koronaviru, potom útok na budovu Kongresu a nakonec i sám odcházející prezident Donald Trump. Co lze ve středu očekávat? Připravili jsme přehled nejdůležitějších informací.

Jaký je harmonogram dne?

Všichni noví prezidenti musí nejprve složit přísahu, než se ujmou svého úřadu. Bidenova inaugurace bude ale kvůli pandemii komornější. Začne v 11 hodin dopoledne místního času (17 hodin našeho času). Diváci ji mohou sledovat ZDE. Přísahu by Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová měli skládat v poledne.

Biden bude přísahat na bibli, kterou jeho rodina vlastní od roku 1893. Harrisová složí slib na dvě bible, jedna je od Reginy Sheltonové, kterou označuje za svoji "druhou matku", druhou bude kniha patřící prvnímu černošskému členovi Nejvyššího soudu Thurgoodu Marshallovi.

Slavnostní vojenská přehlídka začne ve 14:00 (v Česku 20:00). Pak bude následovat položení věnce u hrobu neznámého vojína, kam Bidena a Harrisovou doprovodí i bývalí prezidenti Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton. Poté bude prezident slavnostně uveden do Bílého domu. Ve 20:30 (v Česku 2:30) vše zakončí slavnostní pořad uváděný hercem Tomem Hanksem.

Jak je na místě zajištěna bezpečnost?

Washington, D.C., i okolní oblasti zůstávají pod přísným dohledem. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) potvrdil, že stále trvá vysoké riziko útoku na federální budovy po celé zemi. Washingtonský starosta vydal nařízení, které dovoluje úřadům zakázat vycházení.

National Mall, promenáda, kde se jásající davy obvykle táhnou od budovy Kapitolu až k Lincolnovu památníku, zůstane letos uzavřena pro veřejnost. Stejně tak velká část přiléhajících ulic. Po útoku na Kapitol z předminulého týdne byla zrušena i hlavní tribuna, na které měli být diváci.

Z neděle na pondělí byla odložena i zkouška celého ceremoniálu. Budoucí prezident ale trval na tom, že svou přísahu složí venku, jak je zvykem. Účast bude nicméně výrazně omezená. Na místě bude na 15 tisíc příslušníků Národní gardy a další tisíce policistů.

Jak ceremoniál ovlivnila pandemie covidu-19?

Už před útokem na Kapitol, který vedl k výraznému zvýšení bezpečnostních opatření a omezení počtu diváků, bylo jasné, že letošní oslavy proběhnou jinak. Biden a Harrisová Američany prosili, aby dodržovali všechna doporučení související s koronavirem a do hlavního města necestovali.

Obvykle se rozdává 200 tisíc vstupenek na hlavní slavnost. Letos jich ale kvůli obavám z šíření nákazy bude jen tisíc. Organizátoři místo toho vztyčí na prostranství před Kapitolem okolo 190 tisíc amerických vlajek, jež mají symbolizovat Američany, kteří nemohli na inauguraci přijet.

Kdo se akcí zúčastní?

Na ceremoniálu zazpívají třeba Lady Gaga a Jennifer Lopez. Během večerní slavnosti pak nového prezidenta podpoří zpěváci Ant Clemons, Jon Bon Jovi, John Legend, Bruce Springsteen nebo Justin Timberlake, herečky Eva Longoria a Kerry Washington, zpěvačka Demi Lovato nebo kapela Foo Fighters.

The #InaugurationDay ceremony lineup is here! 🥳



Invocation - Fr. Leo O’Donovan

Pledge of Allegiance - Andrea Hall

National Anthem - @ladygaga

Poetry Reading - Amanda Gorman

Musical Performance - @JLo

Benediction - Rev. Dr. Silvester Beaman pic.twitter.com/IkTAwH3wgu — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 14, 2021

Bude na akci odcházející prezident Donald Trump?

Ne.

Proč je to důležité?

Bude to první americký prezident, který se nezúčastní předání moci svému nástupci za posledních 150 let a teprve čtvrtý v historii. Trump to oznámil 8. ledna na svém Twitteru, než mu společnost účet zrušila. Ve středu ráno by měl odletět do svého sídla Mar-a-Lago na Floridě. V pondělí navíc oznámil, že se v ten samý den chystá uspořádat vlastní slavnost, podrobnosti ale zatím nejsou známy.

Během inaugurace se také předává kufřík s kódy k americkým jaderným zbraním, které u sebe má vždy úřadující prezident. Tím, že se Trump na Bidenovu inauguraci nedostaví, se tato záležitost komplikuje. Jedná se o naprosto bezprecedentní situaci.

Podle bezpečnostních expertů musí být předání otázkou okamžiku. Pentagon však ujistil, že nehrozí nejasnosti o kontrole nad zbraněmi. Existuje prý náhradní plán, jak předání provést. Jednou z možností je vytvoření nového kufříku, který by se předal Bidenovi, zatímco platnost Trumpových kódů by v ten okamžik vypršela.

Co Biden plánuje udělat jako první?

Hned 20. ledna, tedy v první den svého úřadu, chce Joe Biden podepsat přistoupení USA k Pařížské dohodě o klimatu. Tu podepsal už prezident Barack Obama, ale Donald Trump od ní odstoupil. Zároveň chce Biden ukončit zákaz cest do Spojených států z některých převážně muslimských zemí - další Trumpovo rozhodnutí, které mnoho demokratů hlasitě kritizovalo.

Chce také zavést důraznější opatření v boji proti koronaviru. Hned ve středu proto podepíše zavedení povinných roušek ve všech federálních budovách i ve veřejné dopravě mezi americkými státy.

Proč se koná inaugurace v lednu?

Nebylo tomu tak vždycky. Původně bylo datum jmenování nového prezidenta do funkce stanoveno na 4. března, tedy až čtyři měsíce od samotných voleb. Dlouho totiž trvalo, než se převezly všechny hlasy do Washingtonu, D.C. Mezidobí, kdy vládl odcházející prezident, ale bylo kvůli tomuto postupu velmi dlouhé. S vývojem moderních technologií se proces sčítání hlasů urychlil a v roce 1933 byl schválen dodatek ústavy, který inauguraci přesunul právě na 20. ledna.

Co, kdy a kde se odehraje během Bidenovy inaugurace? Středa, 17:30 (středoevropského času): Inaugurační ceremonie začne úvodními projevy před budovou Kapitolu v americkém hlavním městě Washingtonu. 18:00: Prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová složí slavnostní přísahu. Státní hymnu zazpívá zpěvačka Lady Gaga, Biden přednese projev. Jeho tématem bude koronavirová pandemie i snaha sjednotit Američany. Po přísaze: Již v roli prezidenta, a tedy vrchního velitele ozbrojených sil, Biden společně s manželkou a viceprezidentským párem zhlédnou vojenskou přehlídku před východní (nejznámější) fasádou Kapitolu. Po přehlídce: Biden v doprovodu zástupců všech složek americké armády přejede do Bílého domu. Do něj se stěhuje společně se svými nejbližšími a dvěma německými ovčáky. Jednoho z nich si Bidenovi vzali z útulku. Tradiční průvod v centru města nahradí kvůli pandemii jen virtuální přehlídka. Později večer: Další povinnost čeká novou hlavu státu na hřbitově v Arlingtonu, u památníku padlých amerických vojáků. Věnec na hrob neznámého vojína Biden položí společně se třemi posledními americkými prezidenty - s výjimkou Donalda Trumpa. Čtvrtek, 2:30 ráno: Slavnostní 90minutový televizní pořad moderovaný hercem Tomem Hanksem. Znovu zde promluví prezident Biden i viceprezidentka Harrisová, zazpívají Foo Fighters, Bruce Springsteen, Justin Timberlake nebo Jon Bon Jovi a vystoupí i další americké celebrity. Zdroj: Bideninaugural.org (některé časy pořadatelé dosud neupřesnili).

Video: Kdo je nová první dáma Jill Bidenová?