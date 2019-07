"Nikdo se nemůže vyhýbat zodpovědnosti." Papež František sloužil mši za migranty

Papež František: V uprchlických táborech jsou migranti ponecháváni příliš dlouho na to, aby se tyto tábory mohly nazývat dočasnými. | Foto: Reuters

Migranti jsou v prvé řadě lidské bytosti, které jsou symbolem všech lidí vyloučených z globalizované společnosti. Řekl to dnes papež František během mše za migranty ve Vatikánu. Papež zdůraznil, že nejde jen o sociální či migrační problém, ale hlavně o lidi. Informovala o tom agentura ANSA. Papež opět vyzval všechny bez výjimky k pomoci migrantům.

"Bývají podvedeni a ponecháni smrti v poušti, jsou mučeni, zneužíváni a podrobováni násilí v detenčních zařízeních, čelí vlnám neúprosného moře a v uprchlických táborech jsou ponecháváni příliš dlouho na to, aby se tyto tábory mohly nazývat dočasnými," řekl dnes mimo jiné papež za účasti asi 250 migrantů a zástupců církevních a humanitárních organizací, které pomáhají uprchlíkům. Byly mezi nimi i africké ženy s nemluvňaty, uvedla AP.

Mše se konala ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu u příležitosti šestého výročí papežovy návštěvy na ostrově Lampedusa. Právě na tento italský ostrov připlouvaly v minulých letech desetitisíce migrantů, nyní už se jich tam dostávají jen maximálně desítky týdně kvůli přísné migrační politice italské vlády.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini po loňském nástupu do úřadu uzavřel italské přístavy nevládním organizacím, které naloďují migranty u libyjských břehů z vod a vratkých člunů, na nichž je posílají do Evropy pašeráci.

"Jde o velkou zodpovědnost, jíž se nemůže nikdo vyhýbat," uvedl dnes také papež. Pomoc uprchlíkům je jednou z priorit Františkova pontifikátu. I jeho první cesta mimo Řím poté, co se stal v březnu 2013 papežem, byla spojena s uprchlíky, když vedla 8. července 2013 na Lampedusu.

Na tento sicilský ostrov a do dalších italských přístavů tehdy připlouvali masově běženci z Afriky a Blízkého východu, kteří utíkají před ozbrojenými konflikty a chudobou. Například v roce 2014 dorazilo přes moře do Itálie na 170 000 běženců, ještě předloni to bylo 119 370 migrantů a loni už jich bylo kvůli přísné migrační politice Itálie jen asi 23 370.

