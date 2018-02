Abbás vyzval v OSN k mezinárodní mírové konferenci. Usiluje o uznání Palestiny

před 1 hodinou

Mahmúd Abbás vyzval členy bezpečnostní rady OSN také k tomu, aby vytvořili mechanismus, který by vyřešil izraelsko-palestinské spory.

New York - Šéf palestinské samosprávy Mahmúd Abbás na úterní schůzi Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě vyzval k uspořádání mezinárodní mírové konference, která by se mohla konat někdy v polovině letošního roku. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP.

Abbás vyzval radu, aby vytvořila "multilaterální mechanismus", který by vyřešil izraelsko-palestinské spory. Rovněž požádal zbylé státy v OSN, které to ještě neučinily, aby uznaly palestinský stát. Ze 193 členských států OSN jich Palestinu uznalo 138, řekl Abbás ve svém vystoupení.

Palestinci tvrdí, že je ve světě uznávají ty členské země OSN, které v roce 2012 ve Valném shromáždění hlasovaly o novém statusu Palestiny. Ta se tehdy stala nečlenským pozorovatelským "státem" OSN. Faktickým uznáním se vším všudy to ale není.

O uznání palestinského státu žádal už v lednu Evropskou unii Abbás během návštěvy Bruselu. Většina zemí EU, včetně ČR, ale Palestinu jako stát neuznává.

Americká velvyslankyně v OSN Nikki Haleyová v první reakci v radě řekla, že američtí vyjednavači jsou připraveni se zapojit do vyjednávání, ale nebudou se Palestinců doprošovat. Připomněla tak Abbásovo nedávné prohlášení, že Palestinci již nepovažují USA za věrohodného prostředníka v mírových jednáních, a to poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že uznává Jeruzalém za hlavní město Izraele.

Abbás ale na reakce v sále nečekal, po projevu místnost hned opustil. Abbásův odchod kritizoval také přítomný izraelský velvyslanec Danny Danon, který palestinského vůdce obvinil, že "živí kulturu nenávisti v palestinské společnosti".

V sále byl přítomen i poradce a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner, který se podílí na přípravě nového mírového plánu pro Izrael a Palestinu.