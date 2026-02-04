Ostrý projev se jí vrátil. Billie Eilish vyzývají k vrácení sídla indiánskému kmeni

Americká popová hvězda Billie Eilish se po svém kontroverzním projevu na cenách Grammy, který se dotknul zásahů úřadů proti nelegálním imigrantům, dostala pod tlak veřejnosti. Někteří lidé na sociálních sítích ji obviňují z pokrytectví. Zpěvačku vyzvali, aby své sídlo v Los Angeles vrátila původnímu indiánskému kmeni.
Čtyřiadvacetiletá zpěvačka Billie Eilish si v neděli odnesla cenu Grammy za hit Wildflower ze svého posledního alba Hit Me Hard and Soft. Rozruch však vyvolal její děkovný projev, který ve Spojených státech rozpoutal vyhrocenou debatu.
„Jakkoliv jsem vděčná, upřímně mám pocit, že nemusím říkat nic jiného než to, že na ukradené půdě není nikdo nelegální,“ řekla Eilish s odkazem na evropskou kolonizaci Ameriky.
Po boku svého bratra Finnease, který se na vzniku skladby podílel jako spoluautor i producent, se následně vyjádřila k probíhajícím imigračním raziím napříč USA.
„Je opravdu těžké vědět, co teď říkat a co dělat. V téhle místnosti ale cítím obrovskou naději. Mám pocit, že musíme dál bojovat, ozývat se a protestovat. Naše hlasy mají váhu a na lidech záleží,“ cituje Eilish například britský konzervativní bulvární deník Daily Mail.
Svůj krátký, ale emotivní projev zpěvačka zakončila slovy: „Jděte do pr*ele, ICE (Imigrační a celní úřad Spojených států – pozn. red.)! To je všechno, co k tomu řeknu. Promiňte!“
Zatímco v sále sklidila nadšený potlesk a řada lidí její postoj podpořila, na internetu se objevila obvinění z pokrytectví.
Káže vodu, pije víno?
Konzervativní politický komentátor Eric Daugherty a další upozornili na to, že luxusní sídlo Billie Eilish v hodnotě několika milionů dolarů stojí na pozemku, který náleží kmeni Tongva – původním obyvatelům širší oblasti losangeleské pánve.
„Mohla by také velkoryse ubytovat nelegální migranty ve svém sídle. Koneckonců má přece morální převahu,“ napsal Daugerty na síti X.
S jeho názorem se rychle ztotožnili i další uživatelé. Jeden z nich uvedl, že je načase, aby ti pokrytečtí hollywoodští elitáři začali dělat to, co kážou běžným Američanům. Když to hlásají, měli by podle toho také žít.“
Mluvčí kmene Tongva následně na dotaz deníku Daily Mail potvrdil, že zpěvaččin dům skutečně stojí na tradičním území kmene.
„Eilish nás ohledně své nemovitosti přímo nekontaktovala. Vážíme si však situací, kdy veřejně známé osobnosti pomáhají zviditelňovat skutečnou historii této země,“ uvedl mluvčí.
Zároveň dodal, že kmen doufá, že v budoucích debatách bude výslovně zmiňován, aby veřejnost chápala, že „širší oblast Los Angeles zůstává územím Gabrieleno Tongva“.
Nesouhlas s tvrdou imigrační politikou Trumpovy administrativy během večera vyjádřily i další celebrity. Například hvězdy jako Joni Mitchell, Kehlani či Justin a Hailey Bieberovi se na akci objevili s plackami s nápisem „ICE OUT“. V překladu něco jako „Pryč s Imigračním a celním úřadem Spojených států“.
