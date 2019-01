Aktualizováno před 38 minutami

Severokorejský lídr Kim Čong-un přijel do Pekingu, aby se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. V zemi spolu s manželkou zůstane do 10. ledna. Kim v uplynulém roce navštívil Čínu třikrát a pokaždé zde jednal s prezidentem Siem. Do Pekingu vůdce KLDR přijel podobně jako naposledy luxusním obrněným vlakem. Stejným, jako se jeho dědeček Kim Ir-sen vydal v roce 1984 do Československa.