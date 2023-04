Blíží se obří mobilizace? Zmizte co nejdřív, varují Rusy experti po Putinově podpisu

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden podepsal zákon, který umožňuje rozesílání povolávacích rozkazů elektronicky. Kreml tvrdí, že tím chce především usnadnit nábor vojáků do armády. Nové nařízení ale hlavně vyvolává obavy z toho, že i s ohledem na plánovanou ukrajinskou protiofenzivu chystají ruští představitelé další mobilizační vlnu.

"Tento návrh zákona samozřejmě vyvolal velký ohlas, lidé jsou znepokojeni," uvedl Grigory Sverdlin, šéf neziskové organizace Iditě lesom. | Video: Associated Press

Dosud museli v Rusku povolávací rozkazy osobně předat pracovníci vojenské správy nebo zaměstnavatelé. Upravený zákon, který v pátek Putin podepsal po urychleném schválení parlamentem, ale nyní stanovuje, že dokumenty budou zasílány elektronicky a duplicitně také doporučenou poštou na adresu trvalého bydliště či do zaměstnání. Tamní úřady budou poté elektronicky zaslaný rozkaz považovat za doručený od okamžiku jeho uložení na státním portále.

Pokud se pak takto předvolaní do dvou týdnů nedostaví na vojenskou správu, postihne je automaticky zákaz vycestovat do zahraničí. Mezi další postihy pak nyní patří i zákaz řídit auto, prodávat nebo kupovat nemovitosti či žádat o úvěry. Nová norma také předpokládá vytvoření digitálního evidenčního systému, v němž budou osobní údaje odvedenců včetně jejich místa pobytu nebo adresy zaměstnání.

Rychlé přijetí zákona a jeho specifika podněcují i v souvislosti s neúspěchy ruské armády na Ukrajině obavy z toho, že Kreml připravuje další vlnu mobilizace. Odborníci také upozorňují na to, že nová opatření Rusům téměř znemožňují, aby se případným odvodům vyhnuli bez postihů. Podle právních expertů by nyní mohla ruská pohraniční stráž využít právě zmíněný online registr k dalšímu omezení cestování. Doposud se totiž mnoho Rusů vyhýbalo odvodům tím, že se zdržovali mimo své trvalé bydliště či uprchli do zahraničí.

"Před přijetím tohoto zákona se zdálo, že se ještě Kreml bude snažit vyhnout velkému pobouření veřejnosti a využívat odvedence a vojáky ve službě. Ale teď se situace zjevně změnila a úřady teď zřejmě udělaly vše pro to, aby bylo možné kdykoli mobilizovat potřebný počet lidí na frontu," komentoval zákon pro agenturu Associated Press Grigory Sverdlin, šéf neziskové organizace Iditě lesom (v překladu "Jděte lesem", ale i "Jděte někam", pozn. red.), která Rusům radí, jak se vyhnout mobilizaci.

Bezprostředně po schválení nové legislativy organizace zaznamenala prudký nárůst počtu obyvatel, kteří se ptali na možnosti odjezdu za hranice nebo do jiné části Ruska. Jen za jeden den se na ně obrátilo přes šest stovek lidí. "Je třeba si uvědomit, že se situace v Rusku již změnila. Tento návrh zákona samozřejmě vyvolal velký ohlas, lidé jsou znepokojeni," dodal Sverdlin.

I přesto ale organizace neočekává, že by hrozba dalšího povolávání do armády vyvolala masovou emigraci - stejně jako vloni na jaře čili hned po vpádu na Ukrajinu či na podzim po vyhlášení částečné mobilizace. "Ti, kdo v současnosti zůstávají v Rusku, často možnost odjet nemají. Nemají peníze, úspory, cestovní pasy. Nemají prostě možnost opustit svoje město, dům, všechno nechat a ze dne na den odjet," vysvětlil pro Rádio Svobodná Evropa Ivan Čuviljajev, mluvčí projektu.

Jako digitální vězení

Kritici Kremlu rovněž označují novou legislativu jako krok k "digitálnímu vězeňskému táboru", který dává bezprecedentní pravomoci vojenským odvodním úřadům, cituje web Rádia Svobodná Evropa. "Univerzální rada tak zní: Zmizte co nejdříve," apeloval pro server Current Time lidskoprávní aktivista Ivan Pavlov. Dle jeho slov dává zákon ruským úřadům velice účinný mechanismus, jak rychle posílit řady ruské armády v případě rozsáhlého ukrajinského protiútoku.

V souvislosti s tím někteří analytici podotýkají, že v Rusku stoupá nechuť bojovat a panuje tam strach z rostoucích represí. "Lidé tam stojí před těžkou volbou, kdy na jedné straně buď půjdete bojovat a zemřete, anebo na druhé straně, když budete protestovat, skončíte ve vězení. A co se týče hrůzy, víte, ruské vězení se od války moc neliší," podotkl pro Associated Press politický expert Abbas Gallyamov.

Ruští představitelé nicméně opakovaně popřeli, že by plánovali druhou mobilizační vlnu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov minulý týden zdůraznil, že navrhovaný zákon slouží pouze ke zefektivnění zastaralého povolávacího systému a má upravovat nedostatky, které odhalila částečná mobilizace z loňského podzimu.

Od září bylo v Rusku povoláno do zbraně ze zálohy více než 300 tisíc mužů. Vyhlášení loňské mobilizace přimělo tisíce mužů v branném věku k útěku do zahraničí. V několika ruských městech tehdy vypukly protesty, které ale tamní bezpečnostní složky potlačily.

"Průšvih visí na vlásku." Drábová o nejhorším scénáři v okupované jaderné elektrárně