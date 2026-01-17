Novoroční masakr Rusů. Velitelé chtějí vánoční bonusy, vojáci platí krví

Ruští velitelé údajně předstírají úspěchy, aby získali odměny a vyznamenání. Říká se tomu „brát na úvěr“. Vesnice, u nichž v předstihu hlásili dobytí, se pak snaží pod svou skutečnou kontrolu získat na přelomu roku, aby nepřišli o prémie. Ženou proto vojáky do sebevražedných útoků s jediným cílem – natočit vztyčení ruské vlajky jako důkaz úspěchu.
Na frontě je běžné zabírat území pouze na papíře, bez toho, aby oblast byla skutečně dobytá a pod kontrolou. V minulosti na to upozornil třeba server Re:Russia, když dementoval informace Moskvy z konce října, že ruská armáda obklíčila Pokrovsk.
Autor ChrisO_wiki, který na sociální síti X odhaluje předstírané úspěchy a nepravdivá tvrzení ruského ministerstva obrany, upozorňuje třeba na nedávno zveřejněnou mapu, podle které má ruská armáda v rukou osady poblíž města Kupjansk.
„Podobné oficiální mapy zobrazují ruskou frontovou linii o kilometry dál, než kam ji umisťují nezávislí pozorovatelé,“ píše.
Velitelé pak do těchto osad vysílají vojáky bez řádné přípravy a bez dělostřelecké i letecké podpory, aby skutečně dobyli oblast, která už byla předem oficiálně nahlášená jako dobytá. Důsledky jsou pro vojáky v terénu často katastrofální.
„Chlapci postupují bez řádné dělostřelecké přípravy [nebo] plánování, protože to musí provést rychle a tajně, aby umístili vlajku tam, kde ji již nahlásili, aby [velitel] neměl problémy,“ vysvětluje ruský vojenský bloger Roman Saponkov. „Vede to k velkým ztrátám,“ dodává.
Splácení „úvěru“
Problém je podle něj obzvláště akutní kolem Nového roku. Pravděpodobně proto, že velitelé chtějí získat vánoční bonusy. Jednoduše si vzali předem „na úvěr“ více osad a nyní se to snaží dohnat.
Velitelé svým mužům obvykle nařídí natočit video, jak vyvěšují v centru vesnice ruskou vlajku, aby to mohli poslat svým nadřízeným a udržet si jejich přízeň.
Jeden zajatý ruský voják popisuje, jak z patnáctičlenné skupiny přežil jen on. Všichni ostatní padli při pokusu natočit video o vztyčení ruské vlajky.
Mezi města „dobytá na úvěr“ řadí ChrisO_wiki třeba Oleksijivku, Toreck, Kupjansk, Vovčansk, Siversk nebo už zmíněný Pokrovsk. O některá z nich se přitom podle něj ve skutečnosti stále bojuje.
