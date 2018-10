Skripal byl velká ryba. A útok novičokem jasný vzkaz Kremlu, tvrdí britský novinář

Přední britský novinář ze stanice BBC Mark Urban je jedním z mála reportérů, kteří se sešli a opakovaně mluvili se Sergejem Skripalem. Bývalý ruský dvojitý agent byl v březnu v anglickém Salisbury otráven nervovou látkou novičok, Londýn z pokusu o vraždu viní ruskou vojenskou rozvědku GRU. Urban o Skripalovi vydal tento týden knihu The Skripal Files (Akta Skripal). "Když tajná služba MI6 v roce 1996 Skripala naverbovala, byl to pro Brity opravdový úspěch. Byl velká ryba," popisuje Urban v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Skripal podle něj během rozhovorů působil jako odvážný muž s důvtipem a smyslem pro humor.

Se Sergejem Skripalem jste před jeho otravou vedl řadu rozhovorů. Jak na vás při osobním kontaktu působil?

Je to velký muž - fyzicky silný, jakožto bývalý výsadkář statečný, s dobrým smyslem pro humor. Taky bych řekl, že je hrdým Rusem. Navzdory všemu, co se stalo.

Odpovídal stereotypu agenta, uhlazeného mistra špionáže, který žije dvojím životem?

Řekl bych, že naplňuje profil ruského rozvědčíka. Jeho minulost výsadkáře, boxerské umění a důvtip, to vše odpovídá. V jedné věci ale podle mě typickým agentem nebyl. Svou rodinu dával na první místo. Nicméně Skripal o některých soukromých záležitostech nemluvil, takže je složité jej nyní hodnotit.

Byla to právě rodina, kdo mu pomohl přežít izolaci ve vězení (Skripal byl v Rusku zatčen na konci roku 2004, pozn. red.). Když byl později vyměněn do Velké Británie, jasně řekl, že chce, aby se k němu rodina připojila. I proto si dovedu představit, že způsob, jakým byly jeho matka a neteř zataženy do ruské informační války, musí být pro něj velmi bolestivý.

Jak Sergeje Skripala popisuje kniha Marka Urbana Kniha předního britského novináře stanice BBC a autora bestsellerů Marka Urbana The Skripal Files (volně přeloženo Akta Skripal) vznikla na základě řady rozhovorů, které spisovatel se Sergejem Skripalem vedl loni v létě. Ve Velké Británii vyšla na začátku tohoto týdne. Urban v ní popisuje, jak bývalý ruský dvojitý agent předával tajné vzkazy Britům, napsané neviditelným inkoustem. Za informace pak dostával tisíce dolarů v hotovosti. Skripal také podle Urbanovy knihy souhlasil s ruskou anexí Krymu v roce 2014, přesto se bál prezidenta Vladimira Putina. Bývalý důstojník GRU, který v roce 1996 začal spolupracovat s britskou tajnou službou MI6, byl spolu se svou dcerou Julijí otráven v březnu v jihoanglickém Salisbury. Londýn z pokusu o vraždu viní dvojici ruských agentů, kteří měli jednat na pokyn z nejvyšších míst. Kreml účast na událostech odmítá.

Jak důležitý pro Brity vůbec byl?

Musíme si uvědomit, že britská tajná služba MI6 neměla svého agenta v ruské vojenské rozvědce GRU více než 30 let. Když v roce 1996 Skripala naverbovala, byl to pro Brity opravdový úspěch. Byl velká ryba. V druhé polovině 90. let pracoval ve výboru ředitelů, kteří se starali o administrativní záležitosti rozvědky. Po právu mohl být povýšen na generála.

Britové díky němu získali vhled do nejvyšších struktur tehdejšího fungování tajné služby. V roce 1999 Skripal ze zdravotních důvodů odešel do penze a jeho význam logicky poklesl.

Putin je pánem situace

Jaké je vaše osobní vysvětlení pro pokus o jeho zavraždění? Proč Rusové měli chtít zabít právě Skripala?

Mou rolí není poskytovat vysvětlení nebo prokazovat konkrétní obvinění. Když jsem knihu psal, chtěl jsem si být jistý, že čtenáři pochopí kontext - například sovětský a později ruský přístup ke zradě, vysoký počet politických vražd v zemi od devadesátých let a podobně.

Za poslední měsíc se ale okolnosti zásadně změnily. Britský Scotland Yard (velitelství londýnské metropolitní policie, pozn. red.) zveřejnil detaily o vyšetřování a později nezávislí ruští novináři odhalili, kdo jsou muži, kteří měli Skripala otrávit. Špiona sám tvrdě odsoudil i Vladimir Putin. Zatím stále neexistuje důkaz, že ruský prezident operaci v Salisbury nařídil. Že vládce Kremlu dění posledních týdnů politicky řídí, je ale evidentní.

Považujete pokus o vraždu Skripala za trochu amatérskou operaci, nebo přežil proto, že měl akorát štěstí?

Lidé se předháněli, aby o událostech v Salisbury mluvili jako o amatérské operaci, ale nejsem si jistý, zda mají pravdu. Vraťme se trochu do minulosti, například k akcím Mosadu (izraelská zpravodajská služba, pozn. red.), jehož příslušníci před osmi lety v Dubaji zabili předáka radikálů z Hamásu (palestinské islamistické hnutí, pozn. red.), nebo k operaci agentů CIA, kteří v roce 2003 v Itálii unesli podezřelého islamistu. Vidíme, jak je složité pro státy řídit tak přímé operace v dnešní komplexní době.

Někteří lidé považují akce izraelských a amerických tajných služeb za profesionálnější, ale v obou zmíněných případech se vyšetřovatelé také nakonec dopátrali konkrétních lidí, kteří za nimi stáli. V současnosti jednoduše existuje příliš mnoho informací, které vás mohou prozradit: pasy, mobilní telefony, cestovní záznamy, sociální sítě a tak dále.

Pak se můžeme jen ptát: Podcenila GRU tyto aspekty, nebo záměrně řídila operaci tak, aby stopy vedly k ní? Výběr jedu novičok může napovídat, že šlo o vědomý vzkaz, demonstraci síly s cílem zastrašit Rusy, kteří by chtěli spolupracovat se západními tajnými službami jako Skripal.

Znamená to, že nezbytným závěrem je, že vraždu osobně nařídil Putin?

Není to prokázané. Podíváme-li se na případ otravy Alexandra Litviněnka (zběhlý agent ruské tajné služby, pozn. red.) v roce 2006, britské zpravodajské služby došly k závěru, že není možné říct, že jeho odstranění nařídil Vladimir Putin. Získat důkaz je opravdu těžké. Museli byste mít v rukou podepsané dokumenty nebo přeběhlíka, který by to přímo od prezidenta dostal nařízeno.

Oddanost Sovětskému svazu

Proč vlastně Skripal souhlasil s naverbováním do MI6? Bylo to jen kvůli penězům?

Peníze v tom sehrály roli. Skripal se v časech vysoké inflace a nízkých platů i důchodů snažil zabezpečit svoji širší rodinu v Rusku. Myslím, že v tom byl ke mně v rozhovorech velmi upřímný.

Kromě peněz ale v jeho rozhodnutí hrály roli i jiné faktory. Kvůli rozpadu Sovětského svazu se už necítil být zavázaný své zemi. Právě Sovětskému svazu přece přísahal věrnost a byl mu oddaný. Skripal taky chtěl mít pro sebe a svou rodinu možnost žít mimo Rusko a věděl, že Britové mu to mohou poskytnout.

Jaký byl podle vás Skripalův hlavní cíl? Uškodit Rusku?

Měl opravdový zájem říct Západu o tom, jak se GRU chová po konci studené války. A také předat britské MI6 informace o nebezpečných mocenských hrách v Moskvě, například mezi jednotlivými zpravodajskými službami, o nichž si myslel, že by mohly vyvolat až nový státní převrat.

Video: Je to šmejd, řekl o Skripalovi Vladimir Putin