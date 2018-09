před 51 minutami

Britové ve středu oznámili, že mají dostatek důkazů na to, aby obvinili dva Rusy z pokusu o vraždu bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala v jihoanglickém Salisbury. Státní zástupce dokonce jmenoval oba podezřelé - agenty ruské vojenské tajné služby GRU Alexandra Petrova a Ruslana Boširova. Není to však zdaleka poprvé v posledních letech, co se o této organizaci hovoří. GRU, obávaná vojenská zpravodajská služba, se podílela například na anexi Krymu, její důstojníci se zapojili také do sestřelení malajsijského letounu MH-17 nad východní Ukrajinou.