Benative
6. 2. Vanda
Zahraničí

Norská korunní princezna lituje přátelství s Epsteinem, omluvila se

ČTK

Norská korunní princezna Mette-Marit v pátek vyjádřila hlubokou lítost nad tím, do jaké situace uvrhla norskou královskou rodinu tím, že udržovala přátelství s americkým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, a omluvila se lidem, které tím zklamala. Uvedla to v oficiálním prohlášení královského paláce.

princ Haakon, Mette-Marit
Norská korunní princezna Mette-Marit.Foto: Reuters
Norský následník trůnu Haakon v pátek prohlásil, že nejdůležitější věcí pro něj v této těžké době je starat se o svou rodinu, včetně manželky. "Ráda bych vyjádřila hlubokou lítost nad svým přátelstvím s Jeffreym Epsteinem. Je důležité, abych se omluvila všem, které jsem zklamala," uvedla podle manželka norského korunního prince, za něhož se provdala v roce 2001.

Stovky zmínek o Mette-Marit se objevily na milionech stránek, které před týdnem zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti a které odhalují nečekanou blízkost mezi ní a americkým finančníkem.

Související

Spisy týkající se Epsteina obsahují několik stovek zmínek o korunní princezně, která již v roce 2019 uvedla, že lituje kontaktů s ním, píší norská média. Před několika dny pak prohlásila, že udělala chybu v úsudku, a vyjádřila lítost nad tím, že S Epsteinem měla jakýkoli kontakt. "Je to prostě trapné. Je moje vina, že jsem si pečlivěji neprověřila jeho minulost a dostatečně rychle nepochopila, co je to za člověka," uvedla v prohlášení.

Dokumenty, které zahrnují i e-mailovou komunikaci, mimo jiné ukazují, že si Mette-Marit v roce 2013 na několik dní pronajala nemovitost vlastněnou Epsteinem v Palm Beach na Floridě.

Královský palác v pátek uvedl, že Mette-Marit chce podrobněji vysvětlit, co se dělo, ale v současné době toho není schopna. Dodal, že princezna je ve velmi obtížné situaci a že potřebuje čas na to, aby si urovnala myšlenky.

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i mladé dívky.

V roce 2019 spáchal Epstein podle úřadů sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Komunikace a kontakty korunní princezny Mette-Marit s Epsteinem se dostaly do centra pozornosti v posledních dnech, kdy shodou okolností její 29letý syn Marius Borg Höiby stanul před soudem mimo jiné kvůli obviněním ze znásilnění a domácího násilí.

"Podporujeme Mariuse v situaci, ve které se nachází. Staráme se i o ostatní děti... I o ně je třeba se starat a já se musím ujistit, že se postarám o korunní princeznu," řekl dnes podle agentury Reuters novinářům princ Haakon, jehož je Marius nevlastním synem.

Kontakty s Epsteinem udržovali i někteří norští politici. Norský Nobelův institut ve středu oznámil, že očekává vysvětlení od bývalého předsedy Nobelova výboru a norského expremiéra Thorbjörna Jaglanda ohledně možných finančních výhod, které údajně obdržel od Epsteina. Ve čtvrtek pak organizátoři Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu zahájili interní vyšetřování vazeb mezi Epsteinem a generálním ředitelem WEF, norským politikem a diplomatem Börgem Brendem.

sníh letiště Manchester
Let do Kodaně nepochopitelně startoval mimo ranvej. Mohl mít tragické následky

Pilot stroje se 135 cestujícími se na mezinárodním letišti v Bruselu omylem pokusil o start z pojezdové dráhy místo z ranveje. Při čtvrtečním incidentu, po kterém letiště nechalo pasažéry z letadla evakuovat, nikdo neutrpěl zranění. Letoun původně mířící do Kodaně se posádce podařilo včas zastavit, napsala v pátek s odvoláním na bruselské letiště agentura Belga.

„Dělal jsem to dva roky, dal jsem tomu opravdu hodně a ministerstva tím netrpěla – měli jsme dobré výsledky," vzpomíná ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (ANO) na dobu, kdy v minulé vládě Andreje Babiše vedl i resort dopravy.
Jde to zvládnout. Macinka to může dělat dva roky. I já tomu dal hodně, říká Havlíček

Pokud předseda Motoristů Petr Macinka říká, že může vést dvě ministerstva klidně i dva roky, kromě Karla Havlíčka z hnutí ANO v této zemi patrně neexistuje člověk, který aspoň tuší, co všechno to obnáší. Havlíček byl svého času také dvojministrem – necelé dva roky vedl současně resort průmyslu i dopravy. „Je ale fakt, že agendy dopravy a průmyslu k sobě mají blízko,“ připomíná Havlíček.

Vladimir Alexejev.
ŽIVĚRusové zuřivě pátrají po atentátníkovi na šéfa rozvědky. Tvrdí, že mají jeho popis

Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informoval server Meduza. Ten přežil jen díky tomu, že se bránil a pokoušel se střelci odebrat pistoli, což ale nedokázal, protože byl potřetí zasažen. Vyšetřovatelé mají prý velké šance útočníka dopadnout. Disponují popisem, snímky a záběry.

Lavina - ilustrace
Lavina - ilustrace
Lavina - ilustrace

Ve Vysokých Tatrách zahynuli pod lavinou dva turisté z Maďarska

Dva maďarští turisté v pátek zahynuli na Slovensku při pádu mohutné laviny, která se krátce po jedenácté hodině dopoledne uvolnila v oblasti Zlomiskové doliny pod vrcholem Tupá ve Vysokých Tatrách. Informoval o tom server sme.sk, podle nějž se jednalo o dva muže ve věku 30 a 37 let.

