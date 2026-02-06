Norská korunní princezna lituje přátelství s Epsteinem, omluvila se

Norská korunní princezna Mette-Marit v pátek vyjádřila hlubokou lítost nad tím, do jaké situace uvrhla norskou královskou rodinu tím, že udržovala přátelství s americkým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, a omluvila se lidem, které tím zklamala. Uvedla to v oficiálním prohlášení královského paláce.
Norský následník trůnu Haakon v pátek prohlásil, že nejdůležitější věcí pro něj v této těžké době je starat se o svou rodinu, včetně manželky. "Ráda bych vyjádřila hlubokou lítost nad svým přátelstvím s Jeffreym Epsteinem. Je důležité, abych se omluvila všem, které jsem zklamala," uvedla podle manželka norského korunního prince, za něhož se provdala v roce 2001.
Stovky zmínek o Mette-Marit se objevily na milionech stránek, které před týdnem zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti a které odhalují nečekanou blízkost mezi ní a americkým finančníkem.
Spisy týkající se Epsteina obsahují několik stovek zmínek o korunní princezně, která již v roce 2019 uvedla, že lituje kontaktů s ním, píší norská média. Před několika dny pak prohlásila, že udělala chybu v úsudku, a vyjádřila lítost nad tím, že S Epsteinem měla jakýkoli kontakt. "Je to prostě trapné. Je moje vina, že jsem si pečlivěji neprověřila jeho minulost a dostatečně rychle nepochopila, co je to za člověka," uvedla v prohlášení.
Dokumenty, které zahrnují i e-mailovou komunikaci, mimo jiné ukazují, že si Mette-Marit v roce 2013 na několik dní pronajala nemovitost vlastněnou Epsteinem v Palm Beach na Floridě.
Královský palác v pátek uvedl, že Mette-Marit chce podrobněji vysvětlit, co se dělo, ale v současné době toho není schopna. Dodal, že princezna je ve velmi obtížné situaci a že potřebuje čas na to, aby si urovnala myšlenky.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i mladé dívky.
V roce 2019 spáchal Epstein podle úřadů sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
Komunikace a kontakty korunní princezny Mette-Marit s Epsteinem se dostaly do centra pozornosti v posledních dnech, kdy shodou okolností její 29letý syn Marius Borg Höiby stanul před soudem mimo jiné kvůli obviněním ze znásilnění a domácího násilí.
"Podporujeme Mariuse v situaci, ve které se nachází. Staráme se i o ostatní děti... I o ně je třeba se starat a já se musím ujistit, že se postarám o korunní princeznu," řekl dnes podle agentury Reuters novinářům princ Haakon, jehož je Marius nevlastním synem.
Kontakty s Epsteinem udržovali i někteří norští politici. Norský Nobelův institut ve středu oznámil, že očekává vysvětlení od bývalého předsedy Nobelova výboru a norského expremiéra Thorbjörna Jaglanda ohledně možných finančních výhod, které údajně obdržel od Epsteina. Ve čtvrtek pak organizátoři Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu zahájili interní vyšetřování vazeb mezi Epsteinem a generálním ředitelem WEF, norským politikem a diplomatem Börgem Brendem.
