S ostychem opravdovou první dámou. Melania má oddělenou ložnici, s Trumpem netráví ani volný čas

před 59 minutami

Melania Trumpová se nejprve vyhýbala veřejnosti, nyní začíná fungovat jako první dáma nezávisle na prezidentovi.

Washington - Trvalo celých šest měsíců, než se za svým manželem, americkým prezidentem Donaldem Trumpem, přestěhovala do Bílého domu. A až za více než rok začala plnit roli první dámy tak, jak to dělaly její předchůdkyně. Melania Trumpová se této role zhostila nevšedně.

Teprve v pondělí oznámila, kterým tématům se hodlá coby manželka amerického prezidenta věnovat. Zahájila svou občanskou iniciativu s názvem Buďme nejlepší (Be Best), jejímž cílem je bojovat proti šikaně a drogové závislosti dětí.

K dlouho očekávanému kroku přistoupila po vleklém období, kdy se buď vyhýbala veřejným vystoupením, nebo se na nich objevovala sama. Navíc čelí nepříjemnému obvinění, že svůj plán na pomoc dětem opsala z programu předchozí administrativy. A není to poprvé. Už v roce 2016 na sjezdu Republikánské strany přednesla projev, který byl nápadně podobný osm let starému projevu její předchůdkyně Michelle Obamové.

Melania se stáhla do ústraní poté, co se na veřejnost dostal skandál se Stormy Daniels. K aféře s bývalou pornoherečkou, která měla mít s jejím manželem vztah zrovna v době, kdy mu Melania porodila syna Barrona, se nevyjádřila. Místo toho se pustila do složitého budování vlastní pozice v Bílém domě. A to nezávisle na svém manželovi.

"Celá země je teď ve špatném manželství s Donaldem Trumpem a nemůže uniknout z jeho stínu. Tak jak by ona mohla?" připomíná list Guardian komentář Williama Galstona, někdejšího poradce bývalého prezidenta Billa Gatese.

Právě manželství Melanie a Donalda Trumpových se zdá být to, co současný prezidentský pár odlišuje od všech ostatních rezidentů Bílého domu.

První dáma v ústraní

Už od nástupu Trumpa do funkce prezidenta se očekávalo, že Melania bude spíše nenápadnou první dámou, která se namísto přílišné angažovanosti bude starat spíš o rodinu. Její místo po boku prezidenta postupně obsazovala Trumpova dcera Ivanka, která má v Bílém domě vlastní kancelář a zastává oficiální pozici poradkyně.

Jenže Melania v posledních měsících rozhodně nevystupuje jako prezidentova oddaná manželka. Se svým manželem se na veřejnosti neobjevuje víc, než je to nutné. A jejich společným chvilkám většinou dominují trapné momenty, které pak kolují americkými médii a sociálními sítěmi. Například bezpočet více či méně úspěšných pokusů Donalda Trumpa chytit svou ženu před objektivy kamer a fotoaparátů za ruku.

"Nejsou takový ten pár, co se drží za ruce jen proto, že se to tak dělá," okomentovala to dlouholetá Melaniina přítelkyně Stephanie Winston Wolkoffová. "Mají mezi sebou nevyřčenou spřízněnost. Mají spolu legraci. On se na ni spoléhá a důvěřuje jí," tvrdí.

Každý žije v jiné části Bílého domu

Už během kampaně Melania tvrdila, že jsou na sobě s manželem nezávislí. "Dáváme si a sobě navzájem prostor," prozradila. Podle zdrojů amerického listu se tenhle prostor výrazně zvětšil poté, co se Donald Trump stal prezidentem, a proměnil v propast ve chvíli, kdy propukl skandál se Stormy Daniels, za jejíž mlčení o románku s tehdejším realitním magnátem měl Trumpův právník zaplatit v přepočtu téměř tři miliony korun.

Dodnes kolují fámy o tom, že Melania v Bílém domě vlastně vůbec nebydlí, ale žije spolu s Barronem a svými rodiči na okraji Washingtonu v blízkosti Barronovy školy. "To je na 1000 procent nepravdivé. Tomu se stále smějeme," reagovala na to mluvčí první dámy Stephanie Grishamová.

Podle několika zaměstnanců Bílého domu, se kterými mluvil americký deník Washington Post, si prezidentský pár Bílý dům de facto rozdělil. Zatímco v západním křídle má kancelář Donald Trump a jeho dcera Ivanka, ve východní části si pro sebe buduje spokojený domov Melania.

Lidé, kteří se pohybují v jejich okolí, tvrdí, že Trumpovi tráví odděleně i svůj volný čas. Mluvčí Melanie Trumpové ale tvrdí něco jiného. "Kromě soukromých cest pana prezidenta tráví rodina společně každý večer," cituje ji Washington Post.

Trumpova manželka proti kyberšikaně

Melania ale začala od začátku roku na veřejnosti vystupovat sama a nezávisle. V únoru dokonce porušila tradici, když přijela sama i do amerického Kongresu, kde její manžel přednesl svoji Zprávu o stavu unie. Dokonce si na sebe vzala bílý kalhotový kostým, který nosila Trumpova volební soupeřka Hillary Clintonová.

Pouští se také veřejně do témat, ve kterých se s jejím manželem zjevně neshodnou. Ukazuje se, že Melania v mnohém představuje pravý opak toho, co dělá nebo zastává její manžel. Zatímco Donald Trump brojí proti imigrantům, jeho manželka sama pochází ze Slovinska a její rodiče teprve nedávno získali ve Spojených státech trvalý pobyt.

A zatímco americký prezident používá Twitter k ostrým útokům na své politické konkurenty, Melania v rozhovorech mluví o kyberšikaně jako o zlu, které trápí především děti a mladé Američany.

Tomuto tématu se věnuje i přesto, že jí prezidentovi poradci radili, aby se raději soustředila na jiné téma. V březnu uspořádala konferenci o bezpečnosti na internetu, na kterou mimo jiné přizvala i zástupce Twitteru a Facebooku.

"Jsem si dobře vědoma toho, že lidé jsou skeptičtí, když se pouštím do tohoto tématu. Ale to mi nezabrání dělat to, o čem jsem přesvědčená, že je správné. Musíme najít způsob, jak spolu mluvit, jak spolu nesouhlasit a jak se navzájem respektovat," prohlásila před hosty.

Video: Melania Trumpová se vyhýbá veřejnosti: