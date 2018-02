Krize Trumpova manželství? Melania se stáhla do ústraní, zrušila i oslavy výročí svatby

před 2 hodinami

Americká média spekulují, že manželství Donalda Trumpa je v krizi kvůli prezidentově aféře s pornoherečkou Stephanií Cliffordovou.

Washington - Už několik týdnů se Melania Trumpová vyhýbá veřejným vystoupením a do amerického Kongresu, kde její manžel Donald Trump přednesl svoji Zprávu o stavu unie, přijela v úterý sama.

Porušila tak tradici prvních dam. Michelle Obamová i Laura Bushová své manžely na krátké cestě z Bílého domu doprovázely každý rok, připomíná britský list Guardian.

S manželem Melania neodletěla ani minulý týden do Davosu na Světové ekonomické fórum a místo toho sama vyrazila do luxusního rodinného resortu Mar-a-lago na Floridě.

Neobvyklé chování první dámy vysvětlovala její poradkyně z Bílého domu Stephanie Grishamová. Na Twitteru vydala prohlášení, že se Melanie soustředí na svou rodinu a roli první dámy, a to navzdory falešným a bulvárním zprávám, které média sdílejí.

Narážela tím mimo jiné na informaci, kterou začátkem měsíce zveřejnil americký deník Wall Street Journal. Podle něj měl Donald Trump aféru s pornoherečkou Stephanií Cliffordovou v době, kdy Melania porodila jejich syna Barona. Cliffordová to popřela, stejně jako informaci, že by za své mlčení měla dostat od Trumpova právníka úplatek ve výši 130 tisíc dolarů (v přepočtu 2,7 milionu korun).

Některá média ale spekulují, že právě kvůli tomu se ocitlo manželství amerického prezidenta v krizi. Melania zrušila i pondělní oslavy výročí jejich sňatku.

Bylo toho na ni moc

"První dámy od Jackie Kennedyové po Hillary Clontonovou a Lauru Bushovou stály za svými manžely i v těch nejtěžších chvílích jejich mandátu," citují New York Times Kate Andersen Browerovou, autorku knihy o amerických prvních dámách (First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Ladies). "V Melanii vidíme jiný příklad, příklad ženy, která už toho měla možná až moc."

Melania Trumpová doposud svého manžela podporovala a zastávala se ho i v případech, kdy čelil obvinění ze sexuálního obtěžování a napadení. Během prezidentské kampaně ho dokonce hájila poté, co do médií pronikla deset let stará zvuková nahrávka, na které Trump tvrdí, že když má moc a peníze, může si s ženami dělat, co chce, včetně osahávání jejich genitálií. V televizním rozhovoru to komentovala slovy, že šlo o "chlapecké řeči".

Donalda Trumpa od té doby obvinilo na dvacet žen ze sexuálního obtěžování. Zpráva o podplacené pornoherečce už ale reakci vyvolala. Melania se stáhla do ústraní a cesty do zahraničí se svým manželem zrušila.

Netypická první dáma

Podle prestižního listu New York Times Melania Trumpová nepatří k typickým americkým prvním dámám, a do velké míry kvůli svému manželovi, který tak rozděluje americkou společnost.

V posledních týdnech navíc ani tradiční roli společnice neplní.

Melania od začátku tvrdila, že si hodlá udržet své soukromí. Od nástupu jejího manžela do funkce amerického prezidenta už uběhl rok a za tu dobu podle Washington Post zaměstnala ve své kanceláři třináct lidí, aniž by odstartovala nějakou vlastní oficiální iniciativu.

Zatím naopak spíše utrácela peníze daňových poplatníků. Než se loni nastěhovala do Bílého domu, žila se svým synem Baronem v New Yorku v Trump Tower a svého manžela ve Washingtonu jen navštěvovala. Podle deníku Wall Street Journal podnikla během tří měsíců 21 soukromých letů mezi New Yorkem, Washingtonem a Floridou, které dohromady stály přes 675 tisíc amerických dolarů (přes 13 milionů korun).